Гандбольная "Лада" обыграла немецкий "Битигхайм" - 30:25

В матче пятого тура групповой фазы Кубка ЕГФ в Тольятти "Лада" обыграла немецкий "Битигхайм" — 30:25 (12:14).

У "Лады" снова не все клеилось до перерыва. Три гола подряд, пропущенные россиянками после успешного старта (2:1), покоробили той легкостью, с которой "Битигхайм" их добыл. Волжанки торопились в нападении, неоправданно спешили поразить ворота, получая вместо этого разрезающие всю команду сверхдальние передачи от одной соперницы к другой. И гостям это дало возможность повести игру в необходимом для себя ключе. Тольяттинки все время находились в роли догоняющих. Хорошо еще, что в меньшинстве они в двух случаях отзащищались почти безупречно, пропустив лишь один гол, да и тот — после удачно добитого немкой Ким Найдзинавичюс "семерика".

Второй раз вырваться вперед у "Лады" получилось, когда ей уже самой впервые в матче подвернулось пользоваться "лишним" игроком (10:9 на 23-й минуте). А вот очередное численное большинство команде, по иронии судьбы, пошло не в кон. Она не только не реализовала выгодную ситуацию, но и пропустила мяч в свои ворота, что снова выбило у волжанок почву из-под ног. До перерыва только пару раз им удалось всколыхнуть сетку "Битигхайма", однако лишь с пенальти, тогда как гости набросали автозаводчанкам отовсюду. Последний перед сиреной гол особенно обиден. Мало того что он был забит за мгновение до перерыва, так еще и в меньшинстве.

Почти до середины второй половины тревожная картина не менялась. Приезжая команда хладнокровно сдерживала отчаянный натиск волжанок, становящийся все неистовее, но никак не приносивший подопечным Алексея Алексеева ощутимые плоды. Уже и Ирина Близнова, как в лучшие годы, принялась таранить ворота. И Елена Михайличенко продолжала то и дело оставлять голкиперов соперниц не у дел. И свежих черточек добавили в атаке Алёна Блохина с Викторией Шамановской. А "Битигхайм" все стоял и стоял, как твердокаменный столб. Но признаки того, что он начинает потихонечку под тяжестью напора "Лады" прогибаться, уже давали о себе знать.

С пятой по десятую минуты второго тайма у гостей забивала только Амели Бергер, чьи выстрелы с правого фланга (четыре кряду!) — это было все, чем могла похвастаться немецкая команда, которая вела два-три мяча (вплоть до 16:19). Надлежало лишь ей кислород на данном участке поля перекрыть. И в пятом случае Анастасия Лагина оппонентку наконец-то "съела", после чего превратила свою "рамку" в почти неприступную мишень.

Тольяттинки, уже успевшие к тому моменту счет сравнять (22:22), организовали молниеносный переход для выросшей перед чужими воротами Натальи Решетниковой, которая впервые во второй половине встречи их вывела вперед. Воодушевленные надежностью голкипера, хозяйки поля врубили на всю мощность свою "дудку" и вынудили оппоненток под нее плясать. Она зазвучала минут за десять до финиша боя после того Валерия Кирдяшева свой "семерик" забила, а Найдзинавичюс — нет (24:23).

Спустя немного времени Ольга Фомина блестяще реализовала численный перевес броском в ближний угол, закрепив преимущество волжанок, которые под рев трибун окрылились настолько, что чемпионки бундеслиги окончательно поникли и были уже безвозвратно сметены. Элегантной голевой "воздушкой", затеянной, по признанию тольяттинок, еще минуты за три до сирены и воплощенной на последних секундах, "Лада" поставила жирную точку.

Камбэк российских вице-чемпионок в искомую боеготовность явно состоялся, что им позволяет смелее смотреть на свой финиш борьбы в группе "D". Надо лишь надеяться на проигрыш "Сторхамара" и в последнем туре в Дании, оставшись на подхваченной волне, самим не подкачать.