Жительницы Самарской области вошли в топ по количеству заявок на участие в программе "Мама-предприниматель" в 2019 году

Программа развивается с 2016 года. Победительницы в каждом городе получили гранты в размере 100 тыс. рублей от Благотворительного фонда Amway "В ответе за будущее" на поддержку своих бизнес-идей. Всем участницам предоставлена возможность оформить специальный кредитный продукт на старт бизнеса и бесплатно открыть расчетный счет в банке "Открытие". Программа реализуется по инициативе комитета по развитию женского предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" совместно с Amway и в партнерстве с Корпорацией МСП, и банком "Открытие".

Продолжительность программы пять дней, в течение которых участницы проекта в каждом из регионов посещали лекции и мастер-классы, работали над собственными бизнес-проектами и получали персональные рекомендации от успешных предпринимателей. В программу обучения также были включены визиты на предприятия, возглавляемые женщинами. Участницы смогли максимально подробно познакомиться с тонкостями ведения бизнеса на практике, изучили основы бизнес-планирования, генерации бизнес-идей, построения маркетинговой стратегии. В финале обучения были организованы конкурсы бизнес-проектов, где участницы презентовали экспертному жюри свои идеи.

2019 год ознаменовался не только ростом географического размаха программы. Впервые были опробованы новые форматы: в Архангельской и Самарской областях программа "Мама-предприниматель" прошла на муниципальном и областном уровне, что позволило в разы увеличить количество участниц и сделать проект более доступным для жительниц небольших городов. В прошлом году впервые был проведен пилот программы в Москве для многодетных и приемных матерей, а также для мам детей с особенностями развития.

Всего на участие в программе "Мама-предприниматель" в 2019 году подали заявки 4792 женщины. Регионами-рекордсменами по количеству желающих стали Самарская область (370 заявок), Республика Бурятия (222 заявки), Свердловская область (177 заявок), Пермский край (125 заявок), Республика Башкортостан (120 заявок).

Идеи, с которыми приходят на тренинг участницы, самые разнообразные: от традиционных "женских" (шитье, кулинария) до онлайн-платформ и автосервисов. Но лидирует дополнительное образование (17% от общего количества участниц); это всевозможные кружки, студии, курсы как для детей, так и для взрослых. На втором и третьем местах — социальное предпринимательство (12%) и проекты в категории "Красота и здоровье" (11%).

"Банк "Открытие" реализует программу поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе для женщин-предпринимателей. Мы таргетируем банковские сервисы под каждый клиентский сегмент. Совместно с Комитетом по развитию женского предпринимательства ОПОРА РОССИИ проводим исследования — индекс женской предпринимательской активности (WBI), который показывает, что 88% женщин, не занимающихся предпринимательской деятельностью позитивно относятся к созданию собственного бизнеса. При этом 82% отмечают недостаток финансовых знаний для старта собственного бизнеса. Наша программа "Мама-предприниматель" максимально ориентирована на запросы женщин, стремящихся реализовать себя в бизнесе и достичь независимости, самостоятельно обеспечивая себя и свою семью", — прокомментировала заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова.

"Мы верим, что проект "Мама-Предприниматель" имеет огромную социальную значимость. Именно поэтому фонд Amway "В ответе за будущее" принимает в нем участие. Вечная женская дилемма — семья или карьера — перестает быть актуальной: сегодня можно выбрать и успешно реализовать оба варианта. Как раз это наш проект и стремится доказать. Совмещать заботу о семье и работу на себя — не только шанс для женщины реализовать свой потенциал. Это возможность для семьи обрести финансовую независимость, а в глобальных масштабах — внести личный вклад в развитие экономики страны и обеспечение стабильности общества", — считает президент благотворительного фонда Amway "В ответе за будущее" Анна Сошинская.

В 2020 году проект "Мама-предприниматель" охватит более 65 регионов России.

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