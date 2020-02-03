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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги работы в области экологии и охраны окружающей среды в 2019 году

САМАРА. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги деятельности в области экологии и охраны окружающей среды в 2019 году. На реализацию комплекса мероприятий в области обеспечения экологической безопасности за указанный период направлено более 426 млн рублей.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Предприятие уделяет большое внимание безопасности окружающей среды, соблюдению требований природоохранного законодательства, а также формированию ответственного отношения к природе. В числе главных направлений работы — реконструкция очистных сооружений, приобретение оборудования для локализации и ликвидации возможных аварийных разливов нефти, проведение экологических акций.

Основной объем финансирования пришелся на мероприятия в рамках программы технического перевооружения объектов АО "Транснефть - Приволга". В 2019 году проведена реконструкция очистных сооружений производственно-дождевых сточных вод линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Бавлы" Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ).

Специалисты четырех аккредитованных лабораторий экоаналитического контроля Бугурусланского, Самарского, Саратовского, Волгоградского РНУ проводили постоянный мониторинг состояния подземных и поверхностных вод в зоне расположения производственных объектов, отбор и анализ выбросов вредных веществ в атмосферу, мониторинг состояния земельных ресурсов на объектах и на линейной части магистральных нефтепроводов. Всего в 2019 году специалистами лабораторий выполнено более 51 тыс. анализов. Результатом проводимых экологических мероприятий стало снижение на 5% удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от производственных объектов по сравнению с 2018 годом.

В апреле состоялся ресертификационный аудит системы экологического менеджмента в аппарате управления АО "Транснефть - Приволга", аппарате управления Бугурусланского РНУ и на блочной комплектной насосной станции "Бугуруслан". Согласно отчету по инспекционному аудиту система менеджмента результативна и выполняет требования международного стандарта ISO 14001-2015.

В 2019 году в рамках выполнения мероприятий по воспроизводству водных биологических ресурсов АО "Транснефть - Приволга" выпустило в воды Волго-Каспийского и Азово-Черноморского рыбохозяйственных бассейнов более 207 тыс. шт. молоди рыбы, из них более 126 тыс. шт. молоди стерляди, 28 тыс. шт. молоди осетра, 50 тыс. шт. молоди сазана и 3 тыс. шт. молоди толстолобика.

В течение 2019 года организовано 11 экологических акций и мероприятий. Специалисты Бугурусланского РНУ приняли участие в экологическом субботнике по уборке территории национального парка "Бузулукский бор". Специалисты Самарского РНУ и Центральной базы производственного обслуживания высадили саженцы сосны в Тольяттинском лесничестве, благоустроили сквер "Наш дом" г. Новокуйбышевска. Многие экологические благотворительные проекты АО "Транснефть - Приволга" стали частью корпоративного волонтерства.

Экологическая безопасность и рациональное природопользование продолжают оставаться одними из приоритетных направлений деятельности АО "Транснефть - Приволга" и в 2020 году.

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