Дмитрий Орлов: "В то время как некоторые строят стены, Дмитрий Азаров наводит мосты"

В понедельник, 3 февраля, губернатор Дмитрий Азаров выступил с посланием жителям области и депутатам Самарской губернской думы. Обращение главы региона оценил известный российский политолог Дмитрий Орлов.

"Ежегодное послание Дмитрия Азарова носит комплексный характер. На мой взгляд, оно сочетает черты и программы социальных гарантий, и системного курса, дорожной карты по привлечению инвестиций, по инфраструктурному развитию, в целом по развитию региона", — считает политолог.

По мнению Дмитрия Орлова, руководство Самарской области активно строит мосты, как физические объекты, соединяющие берега, делающие людей ближе, а транспортное сообщение проще, так и мосты между властью и обществом.

"То есть оно рождает категории, когда чиновник перестает быть функцией, а становится проводником идей населения. Тем самым мостом, который способствует претворению в жизнь народных чаяний. И вот эти мосты, они могут стать реальными мостами в будущее. Символизировать и развитие инфраструктуры, и, конечно, более благоприятное будущее для жителей Самарской области, для бизнеса, для инвесторов, для всех, кого регион интересует. Надо сказать, что по итогам 2020-го года темпы развития Самарской области были выше, чем в среднем по России, это следствие и эффективности управления, и адекватного финансового менеджмента, и общей логики развития, которое задано Азаровым", — выразил мнение Орлов.

"Безусловно, регион является привлекательным для жизни, с этой оценкой вполне можно согласиться. И те меры, которые предпринимаются и для социальных выплат незащищенным слоям населения, и по строительству социальных объектов, например, больниц и фельдшерско-акушерских пунктов, и многие другие решения показывают, что руководство Самарской области действует здесь достаточно комплексно и продуктивно. Неслучайны те оценки, которые были даны по итогам 2019 года, неслучаен тот большой в 1,5 млрд руб. грант, который регион получил за успешную реализацию нацпроектов. Это запрос бизнеса, промышленников и, конечно, это требование федеральной власти", — заявил он.

Дмитрий Орлов также отметил, что федеральная власть очень высоко оценивает работу команды Самарской области, команды губернатора.

"Этот комплексный подход, он неслучаен, это запрос населения, на который реагирует региональная власть. И это запрос людей, с которыми, наконец-то стали разговаривать. В то время, когда некоторые главы территорий продолжают строить стены, как это было не так давно и в Самарской области, Дмитрий Азаров придерживается принципиально другого принципа. Ставя во главу угла человека, с его нуждами, чаяниями и стремлением к лучшей жизни", — считает политолог.



