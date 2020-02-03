Облправительство подготовит план реализации послания президента РФ и губернатора Самарской области

Председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов прокомментировал в понедельник, 3 февраля, послание губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к жителям региона и депутатам Самарской губернской думы.

"Лейтмотив послания был определен словами президента Российской Федерации Владимира Путина: "Величие России неотделимо от достойного уровня жизни каждого ее гражданина". Именно на это сделал главный акцент в своем послании губернатор Самарской области Дмитрий Азаров", — подчеркнул первый вице-губернатор.

Самарская область за последнее время встала на путь экономического роста, считает Виктор Кудряшов.

"Нам удалось значительно увеличить объем инвестиций, добиться устойчивого развития промышленного производства, предприятий агропромышленного комплекса, существенно сократить государственный долг, и это позволяет нам создать экономический базис для выполнения тех поручений, которые в своем послании озвучил президент. Это поручения в сфере демографической политики, дополнительных мер социальной поддержки семей, в первую очередь семей с детьми, поддержки предпринимательской деятельности в нашем регионе. Сегодня мы обеспечены всеми необходимыми механизмами для решения этой задачи, мы очень тесно взаимодействуем с Правительством РФ, с новым его составом, чтобы получать необходимые ресурсы и успешно заниматься решением этих вопросов", — заявил председатель областного правительства.

По словам Виктора Кудряшова, "сегодня в послании были поставлены глобальные задачи, и в самое ближайшее время областное правительство завершит необходимые расчеты и обоснования и подготовит план реализации послания президента РФ и губернатора Самарской области".

Кроме того, он отметил, что реализация национальных проектов — общая задача для правительства Самарской области, научного, предпринимательского сообществ, общественных организаций, всех жителей региона: "Губернатор Самарской области, формируя вектор развития региона, прикладывает значительные усилия для объединения людей вокруг решения поставленных задач. И если говорить об объеме этих задач, то можно сказать однозначно, что работы хватит на всех".