Евгений Серпер: "У нас создан реально работающий и эффективный механизм соцподдержки"

Депутат Государственной Думы Евгений Серпер в понедельник, 3 февраля, прокомментировал послание губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к жителям региона.

"В своем послании Дмитрий Азаров обозначил ключевые приоритеты и стратегические направления, по которым Самарская область будет продолжать свое дальнейшее развитие в ближайшее время. Был проведен глубокий анализ идущих в регионе процессов, и большинство из них имеет положительную динамику. Например, рост объем областного ВРП по итогам прошлого года более чем на 2%. Эффективная работа руководства региона позволила также обеспечить рост промышленного производства, повышение инвестиционной привлекательности сразу на 24 пункта, значительное увеличение объемов привлекаемых федеральных средств", — отметил депутат.

Одной из основных тем послания депутат считает "проецирование на Самарскую область тех стратегических задач, которые обозначил в своем послании президент России Владимир Владимирович Путин. Работа по решению демографической проблемы в регионе ведется системно на протяжении длительного времени, и результаты этой работы видны. У нас создан реально работающий и эффективный механизм соцподдержки. Теперь важно реализовать поручения главы государства, чтобы обеспечить семьям с детьми более достойный уровень жизни".

"Дмитрий Азаров в послании перечислил целый комплекс новых мер поддержки, которые будут реализованы в губернии. В частности, тем семьям, чей доход ниже прожиточного минимума, в этом году выплатят 3,8 млрд. рублей. Кроме того, все семьи, где в 2020 году родились дети, получат маткапитал, в том числе на первого ребенка, уже с июля текущего года", — подчеркнул Евгений Серпер.

Он отметил и еще одну важную тему послания — подготовку к 75-летию Великой Победы: "Масштабы празднования этой даты, безусловно, должны соответствовать ее значению для всех нас, для нашей страны и ее истории. И центральное место в этих мероприятиях должно принадлежать нашим дорогим ветеранам. Они должны чувствовать нашу заботу и поддержку".

Евгений Серпер, как депутат Госдумы, входящий в комитет по транспорту и строительству, считает очень хорошей новостью, что реализация на террритории региона профильного нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" вошла в пятерку лучших по стране.

"Как отметил губернатор, это является убедительным подтверждением высокого доверия к Самарской области со стороны наших федеральных коллег. Кроме того, это позволяет рассчитывать и на другие инфраструктурные проекты в перспективе. В прошлом году в рамках "дорожного" нацпроекта удалось отремонтировать более 250 км дорог по всей области, результатом чего стало снижение смертности. Готовы и дальше поддержать усилия регионального руководства в этом направлении, надо закрепить эту хорошуую тенденцию и наращивать позитивный эффект", — заключил Евгений Серпер.