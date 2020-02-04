Судебные приставы помогли сиротам из Нефтегорского и Красноармейского районов получить жилье

Судебные приставы помогли сиротам из Нефтегорского и Красноармейского районов стать обладателями своего жилья, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

В отделе судебных приставов Красноармейского района Самарской области на исполнении находилось четыре исполнительных производства об обязании администрации района предоставить бывшим воспитанникам детского дома жилье, которое отвечало бы всем санитарным и техническим требованиям. Однако вопреки действующему законодательству, молодые люди не получили в установленный законом срок ключи от квартир.

В рамках исполнительных производств судебный пристав вручил представителю Администрации требование об исполнении решения суда. Также он предупредил о последствиях неисполнения требований, содержащихся в исполнительных документах, в том числе об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, после чего с молодыми людьми заключили договор социального найма и вручили ключи от благоустроенных квартир.

Также в этом году благодаря работе судебных приставов ключи от собственных квартир были получены 5 детьми-сиротами из Нефтегорского района Самарской области.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.