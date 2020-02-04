ВСК стала лидером медиарейтинга российских страховых компаний в 2019 году

Страховой Дом ВСК стал Лидером рейтинга российских страховых компаний в 2019 году по качественному показателю "МедиаИндекс".

В рейтинге участвовали страховые компании и их дочерние компании, работающие на территории РФ. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы "Медиалогия", которая включает более 53 тыс. СМИ: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.

Лидерами рейтинга по качественному показателю МедиаИндекс в 2019 году стали Страховой Дом ВСК, Росгосстрах и Ингосстрах. Компания Альфастрахование заняла четвертое место, замкнула пятерку лидеров Страховая группа "СОГАЗ".

МедиаИндекс отражает не только количественное, но и качественное присутствие компании в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания в СМИ и других параметров.

СМИ сообщали о следующих заметных событиях с участием Страхового акционерного общества "ВСК":

— Страховой Дом ВСК стал единственным российским страховщиком, вышедшим в финал международного конкурса The Digital Insurer Innovation Awards

— Страховой Дом ВСК и футболист Игорь Акинфеев запустили федеральный социальный проект "Пенальти" в поддержку талантливых детей и начинающих молодых футболистов

— Председатель совета директоров САО "ВСК" Сергей Цикалюк рассказал о специфике и российской практике авиа- и космического страхования.

"Мы проанализировали внешние коммуникации на страховом рынке и приняли решение о необходимости более качественного и взвешенного подхода к созданию информационных материалов и работе со СМИ. ВСК обладает исключительными компетенциями и экспертизой отрасли, что неизменно вызывает интерес у журналистов, — отметила руководитель Департамента маркетинговых коммуникаций и PR Страхового Дома ВСК Элеонора Марталлер. — Сегодня, ВСК — настоящий лидер по качественному показателю МедиаИндекс. И мы готовы делиться своим опытом с коллегами. Уверена, что грамотные коммуникации будут способствовать повышению доверия общества к отрасли и популяризации страхования".