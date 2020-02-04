В АО "Транснефть - Приволга" состоялось совещание по итогам работы в области обеспечения безопасности объектов предприятия в 2019 году.

В совещании приняли участие представители правоохранительных органов Самарской области, филиала ООО "Транснефть - Охрана" Приволжского МУВО, руководители и специалисты структурных подразделений Управления безопасности (УБ) АО "Транснефть - Приволга".

В ходе совещания обсуждались результаты мероприятий по охране объектов общества и линейной части магистральных нефтепроводов, обеспечение экономической и собственной безопасности, а также тема борьбы с несанкционированными врезками в магистральные трубопроводы.

Представителями правоохранительных органов была отмечена необходимость дальнейшего тесного взаимодействия УБ и правоохранительных органов в организации противодействия преступности в топливно-энергетическом комплексе.

В 2020 году в качестве приоритетов в работе Управления безопасности АО "Транснефть - Приволга" определены совершенствование взаимодействия с правоохранительными органами в пресечении криминальных посягательств на магистральные трубопроводы, предупреждение преступных посягательств на собственность предприятия, повышение уровня антитеррористической защищенности объектов.