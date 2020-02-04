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Глава региона встретился с руководством компании "Газпром"

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 4 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с руководством ПАО "Газпром" и ООО "Газпром межрегионгаз".

Фото: samregion.ru

Участники встречи обсудили возможности реализации инвестиционных программ по газификации населенных пунктов региона, модернизации существующей сети газопроводов, а также вопросы безопасности потребителей природного топлива и ликвидации долга перед поставщиком со стороны потребителей.

Уровень газификации Самарской области — один из самых высоких в России — по данным на 1 января текущего года он составил 99,4%. Совсем недавно компания завершила строительство распределительного газопровода протяженностью 5,5 км в селе Малая Рязань Ставропольского района. Таким образом созданы условия для подключения к ресурсам еще 150 домовладений.

"Партнерство с Газпромом для Самарской области носит стратегический характер, — подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров, приветствуя участников встречи. — Нам совместно необходимо определить объекты газификации и инвестиционных вложений компании на территории региона".

Газпром в ближайшие годы намерен более чем в 1,5 раза увеличить сумму средств на газификацию населенных пунктов регионов страны. Сейчас идет разработка соответствующей программы, которая рассчитана на период с 2021 по 2025 гг.

"Перед нами стоит задача сформировать к середине текущего года программу газификации регионов страны. Самарская область для нас — стратегический регион. Она имеет свои особенности. С одной стороны — очень высокий процент газификации, с другой — газопроводы, имеющие длительный срок эксплуатации и нуждающиеся в модернизации. Мы ждем предложений и от вас, — отметил член правления ПАО "Газпром" Владимир Марков. — Наша задача — решить вопрос с газификацией и откликнуться на нужды жителей региона, бизнеса, на пожелания губернатора. Потому что никто кроме вас не знает, где и в каком объеме нужен газ. Надеюсь, что совместными усилиями мы оперативно организуем эту работу".

Глава Самарского региона выразил уверенность в том, что газификация в регионе продолжится. Кроме того, Губернатор отметил важность внедрения современных технологий, в том числе в систему оплаты за потребленный газ. "Внедрение современных технологий, платформенных цифровых решений не заставят себя ждать, поскольку сегодня это требование времени, — уверен Дмитрий Азаров. — Очень надеюсь, что сегодняшняя работа бытовых служб будет создавать условия комфортного взаимодействия с населением, потребителями газа на территории региона".

При этом важно обеспечить безопасность использования газового оборудования. Как отметили участники встречи, основная причина несчастных случаев — забитые дымоходы или отсутствие в них тяги. Их проверка — это зона ответственности специализированных организаций и управляющих компаний.

Напомним, в начале текущего года Дмитрий Азаров поручил министерству жилищно-коммунального хозяйства области провести анализ и проверить компании на соответствие лицензионным требованиям, а также создать карту нарушений, из которой станет понятно, какие организации чаще допускают халатность в работе. "По тем компаниям, где будет выявлено наибольшее количество нарушений, мы будем выносить вопрос на обсуждение с правоохранительными органами. Уверен, так мы добьемся значительного улучшения ситуации и полного исключения подобных инцидентов и несчастных случаев", — отметил глава региона.

Отдельное внимание стороны уделили вопросу сокращения просроченной задолженности за поставленный природный газ. По оперативным данным на 1 января 2020 года долговая нагрузка всех категорий потребителей составляет 2,438 млрд руб., в том числе 495,4 млн руб. — задолженность теплоснабжающих организаций.

Генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов отметил, что сокращение просроченной задолженности за газ — одно из ключевых направлений работы компании. "В 2020 году Самарская область должна войти в число лучших субъектов, которые вовремя рассчитываются за поставленный газ — это наша общая задача с властями региона, которые уже добились значительных успехов в сокращении долгов бюджетных потребителей газа", — отметил Сергей Густов.

Стороны также обсудили вопросы развития газомоторного топлива на территории Самарской области, где находится крупнейший производитель легковых автомобилей в России, и строительства социальных объектов. Напомним, Газпром на сегодняшний день ведет строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным спортивным залом в Тольятти. Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что принятие оперативных совместных решений будет способствовать укреплению партнерских связей, в том числе в рамках принятых социальных обязательств.

После обсуждения плана совместной работы правительства Самарской области и компании Газпром на ближайшие годы, будет подписано соответствующее соглашение. Сейчас идет подготовка всех необходимых документов.

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