70-миллионную тонну нефти добыли на Дмитриевском месторождении самарские нефтяники

АО "Самаранефтегаз", дочернее общество ПАО "НК "Роснефть", занимается промышленной эксплуатацией Дмитриевского месторождения, расположенного в Кинель-Черкасском районе на площади более 47 кв. км с 1956 года.

Промышленная нефтеносность на Дмитриевском месторождении связана с отложениями среднего и нижнего карбона, верхнего девона. Технология разработки Дмитриевского месторождения является классическим примером исторического развития систем разработки продуктивных пластов и их эволюции: от наиболее простых систем с естественным режимом, законтурным, приконтурным заводнением — до более сложных систем с внутриконтурным заводнением. Одним из наиболее показательных примеров является объединение пластов в единый эксплуатационный объект, а далее, на поздних стадиях, — его разукрупнение.

Действующий нефтяной фонд месторождения на сегодняшний день составляет свыше 90 скважин, которые обеспечивают среднесуточную добычу нефти около 730 тонн в сутки.

Удерживать добычу Дмитриевского месторождения на стабильном уровне позволяет применение современных методов повышения нефтеотдачи пластов — операции гидроразрыва пласта и обработки призабойной зоны.

АО "Самаранефтегаз" ведет производственную деятельность на 171 лицензионном участке в Самарской и Оренбургской областях. На балансе предприятия находятся 183 месторождения. Накопленная добыча нефти АО "Самаранефтегаз" с 1936 года составляет более 1,2 млрд тонн нефти и более 78 млрд куб. м газа.