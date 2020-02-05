Дмитрий Азаров участвует в подготовке совместного заседания президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию

В среду, 5 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе командировки в Москву принимает участие в работе по подготовке предложений для совместного заседания президиума Госсовета и Совета при президенте РФ по науке и образованию, который состоится под председательством Владимира Путина, сообщает пресс-служба правительства региона.

Цель предстоящего совместного заседания накануне обозначил президент. По мнению главы государства, необходимо "поговорить о приоритетах, о способах развития образования, приближении всей этой сферы к требованиям практики, к жизни". Кроме того, в ходе подготовки предложений к Госсовету отдельно будет рассматриваться вопрос повышения роли субъектов РФ в подготовке кадров для экономики и социальной сферы. Развитие кадрового потенциала Самарской области является ключевым направлением работы региональных властей: наш регион традиционно является одним из лидеров в стране по количеству участников конкурса "Лидеры России", а опыт разработки в регионе системы развития кадрового потенциала "Кадросфера" признан уникальным на федеральном уровне и рекомендован к тиражированию в других субъектах РФ.

Высококлассных специалистов в 63-м регионе начинают готовить со школьной скамьи, именно поэтому большое внимание уделяется модернизации материально-технической базы, функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" и мини-кванториумов. Кроме того, благодаря активной работе правительства губернии по развитию системы образования пять общеобразовательных учреждений Самары и Тольятти получили статус опорных школ РАН, а областной центр для одаренных детей начал работу по модели федерального "Сириуса". Также на базе Технического университета открыт Центр допобразования детей.

Особое внимание уделяется и развитию системы среднего профессионального образования. По инициативе главы региона 2019 год был объявлен в Самарской области Годом среднего профессионального образования, в рамках которого были значительно увеличены средства бюджета на переоборудование ссузов и обновление образовательных программ. Только за 2019 г. материально-техническая база была модернизирована в 42 учреждениях СПО.

Меры по поддержке общего и среднего образования создают благотворную почву для развития высшего образования и науки. В регионе успешно работают 25 вузов, в которых обучается более 94,5 тыс. студентов и преподает более 5 тыс. кандидатов наук, профессоров и доцентов. Кроме того, научные исследования в регионе ведут пять академиков и пять членов-корреспондентов Российской академии наук.

В науке Самарской области взят курс на омоложение кадров: в последнее время серьезно обновлен состав руководства образовательных и научных учреждений, теперь средний возраст вновь назначенных руководителей составляет менее 45 лет.

Для того чтобы создать лучшим умам комфортные условия для работы и жизни, в Самарской области происходит регулярное обновление материально-технической базы вузов. К примеру, в 2019 г. был открыт для посетителей обновленный Ботанический сад Самарского университета, а инфраструктура этого вуза пополнилась новым, современным общежитием.

Кроме того, активно развивается сложная межотраслевая научно-образовательная организационно-техническая система - Единая система мер по выявлению и развитию творчески одаренной молодежи в сфере науки и техники, основу которой составляют научно-образовательные программы "Взлет", "Полет" и "Орбита". В программах задействовано более 5 тыс. школьников, 700 студентов и молодых ученых вузов, 350 научных консультантов, около 2 тыс. учителей и преподавателей вузов, 20 ведущих предприятий региона.

Новый виток образовательная отрасль получила благодаря участию вузов в национальных проектах "Образование" и "Наука", инициированных президентом страны Владимиром Путиным. К примеру, в 2019 г. Тольяттинский государственный университет получил более 10 млн руб. на внедрение передовой образовательной программы по направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств". Работы проводятся ТГУ совместно с Национальным исследовательским технологическим университетом "МИСиС" с целью повышения качества образовательного продукта, а также повышения мотивации научно-педагогических работников к разработке новых междисциплинарных экспортно-ориентированных образовательных программ. А Сызранский филиал Самарского государственного технического университета получил 30 млн руб. на разработку высокоэффективных систем питания электронных устройств оптическим излучением, передаваемым по волоконному световоду.

В мае 2019 г. по поручению губернатора создан научно-образовательный центр Самарской области. Он стал консорциумом индустриальных партнеров, производственных предприятий, научных организаций и вузов на основе сетевого взаимодействия НИОКР, образования и инфраструктуры. Первыми индустриальными партнерами самарского НОЦ стали государственные корпорации "Ростех" и "Роскосмос". Подписан ряд стратегических соглашений с ведущими вузами страны, высокотехнологичными предприятиями и организациями, число партнеров самарского НОЦ растет с каждым месяцем.

Уже весной этого года заявка самарского НОЦ примет участие в конкурсе на создание федерального научно-образовательного центра в рамках нацпроекта "Наука". По оценкам экспертов, у НОЦ нашего региона есть все шансы получить федеральный статус.