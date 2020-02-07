"Самара" обыграла "Новосибирск" - 90:64

Семь предыдущих матчей выиграл БК "Самара" у "Новосибирска". И в четверг, 6 февраля, продолжил эту серию — 90:64.

Пару минут команды отыграли вровень. Но с попадания Александра Савенкова самарцы начали убегать в отрыв. Пятиминутный отрезок они выиграли 17:2 — 21:6 после трехи Антона Глазунова. Трехи вообще у нашей команды в стартовой четверти летели очень неплохо: до конца четверти по одной еще успели положить Евгений Войтюк и Алексей Нестеров. А Александр Винник порадовал болельщиков дежурным уже данком, подытожив ударно проведенную хозяевами десятиминутку — 33:12.

Во втором периоде "Самара" только наращивала свое преимущество. Антон Глазунов разгонял атаки, Александр Лавников колотил сверху и без промаха бил со средней, парой попаданий к восторгу трибун отметился пропустивший предыдущий матч из-за повреждения Байден Джаксен… И только когда разница достигла почти 30 очков (50:21 за три с половиной минуты до большого перерыва), самарцы позволили сибирякам на время перехватить инициативу, проиграв трехминутный отрезок 1:8. Хотя последнее слово в первой половине осталось за хозяевами: Евгений Войтюк с сиреной на большой перерыв был точен издали — 54:29.

Третья четверть поначалу проходила не очень результативно. Наша команда спокойно удерживала добытое преимущество, а гости, как ни старались, создать даже видимость интриги не могли. "Самара" с небольшим перевесом выиграла и эту десятиминутку (21:19) — и только в начале заключительной четверти, на которую соперники вышли при счете 75:48, дала сбой в нападении. Всего 2 очка за пять минут — это, конечно, слишком мало, хотя созданного задела по-прежнему хватало для того, чтобы "Новосибирск" и не помышлял о возможности спасения.

Тем более, с середины периода самарская команда все же разбежалась. А в концовке свою порцию оваций получил Алексей Чиликин: любимец болельщиков попал издали, а потом и со средней, фактически подведя итог всему матчу.

90:62 — очередная уверенная победа "Самары".