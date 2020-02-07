16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Долги перед "Эл банком" на 758 млн руб. выставлены на продажу Григорий Оганесян расплатится с кредиторами своим имуществом Малый бизнес в онлайне: какие цифровые сервисы могут упростить работу предпринимателям Выбирая банк, стоит присмотреться к тем, кто учитывает предпочтения клиентов Акционеров "Приоритета" обязали выплатить полмиллиарда долгов банка

Банки Финансы

Private Banking ВТБ признан лучшим в России в области управления инвестициями по версии Euromoney

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ВТБ стал лауреатом премии Euromoney 2020 по результатам ежегодного исследования рынка Private Banking. Сервис признан лучшим в России в области инвестиционного менеджмента и обслуживания владельцев бизнеса.

Private Banking ВТБ — это специализированное подразделение по управлению капиталом и банковскому обслуживанию премиальных клиентов и членов их семей. Им доступны классические банковские услуги с индивидуальными условиями, широкий выбор инвестиционных стратегий и персональное инвестиционное консультирование, услуги Family Office — юридическое и налоговое сопровождение, стратегии преемственности активов, альтернативные инвестиции и lifestyle менеджмент.

Сегодня услуги ВТБ Private Banking представлены в 26 городах России, при этом банк планирует дальнейшее расширение географии присутствия. В 2019 г. ВТБ создал современную экосистему для эффективного управления капиталом клиентов и решения смежных вопросов. Банк существенно расширил продуктовую матрицу и углубил профессиональную экспертизу в целом ряде областей: wealth&lifestyle менеджмент, юридический, налоговый и валютный консалтинг, финансовый анализ и т.д.

"Мы рады, что наши усилия и вклад в развитие рынка Private Banking получили столь высокую оценку международных независимых экспертов и коллег. Сегодня мы являемся лидером частного банковского обслуживания в России с долей рынка 30%. Оставаться номером один — как по качеству обслуживания клиентов, так и по доле рынка — наша стратегическая задача. Доверие клиентов всегда будет для нас высшей оценкой работы. А раз нам доверяет все больше и больше клиентов этого сегмента, значит мы на верном пути", — отметил Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking.

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1