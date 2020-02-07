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Общество

Договор с казачьим войском об аренде участка в парке 60-летия Советской власти прекращен

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Договор аренды земельного участка "Волжским казачьим войском" в парке 60-летия Советской власти прекращен. Об этом сообщил в Twitter депутат Самарской губернской думы Александр Милеев.

"Было принято решение о недопустимости обезображивания лесопарка, в связи с чем все договорные обязательства с Войском расторгнуты, а лесопарк приведен в первоначальный вид", - пишет депутат.

Глава администрации Самары Елена Лапушкина сообщила, что "арендатором в течение длительного периода не исполняется обязанность по своевременному внесению арендных платежей за пользование вышеуказанным земельным участком". В адрес арендатора было направлено уведомление об отказе от договора, который истек еще 28 мая 2008 года.  

Напомним, что в новом генплане Самары часть парка им. 60-летия Советской власти со стороны Московского шоссе переведут из зоны общественно-делового районного значения в рекреационную зону существующего ценного природного ландшафта

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