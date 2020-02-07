Михаил Задорнов: "Инвестиционные продукты становятся альтернативой дешевеющим депозитам"

"Со снижением инфляции и ставок по депозитам частные инвесторы перекладывают деньги в инвестиционные продукты. Финансовый рынок нуждается в объектах инвестирования. Население держит почти 30 трлн рублей — это огромные деньги, они куда-то должны двинуться", — заявил президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов в интервью "РБК-ТВ".
По мнению Задорнова, при благоприятном стечении обстоятельств и хороших показателях бизнеса банка "Открытия", частные инвесторы могут принять участие в IPO кредитной организации осенью 2021 года, если по итогам консультаций будет принято решение продавать пакет акций банка именно в такой форме.
Создание реальной альтернативы дешевеющим вкладам для частных инвесторов является важной задачей в рамках развития бизнеса банка и группы "Открытие".
Используя синергию банка, компании "Открытие Брокер" и УК "Открытие", единая фабрика "Открытие Инвестиции" в рамках группы "Открытие" существенно нарастила продажу инвестиционных продуктов.
Выручка управляющей компании "Открытие" по РСБУ по итогам 2019 года достигла 1,1 млрд рублей, что в 1,5 раза превышает результат 2018 года. Это самый высокий показатель за всю историю существования компании с 2000 года. Совокупное количество частных лиц — клиентов компании увеличилось на 67%.
Активы в индивидуальном доверительном управлении физлиц выросли на 60%, объем привлеченных средств на 31 декабря 2019 г. превысил 45,7 млрд рублей. Средства частных клиентов в открытых паевых инвестиционных фондах УК "Открытие" превысили 7,4 млрд рублей, что на 59% больше показателей аналогичного отчетного периода в 2018 г. Компания уверенно занимает второе место по числу ИИС среди крупнейших УК. Количество клиентов, открывших индивидуальные инвестиционные счета, за год увеличилось в два раза и достигло 25 554 человек. В финансовом выражении прирост средств составил 93%, активы на конец 2019 года превысили 9,1 млрд рублей.
39% клиентов "Открытие Private Banking" имеют в своем портфеле инвестиционные продукты. По доле инвестиционных продуктов в портфелях клиентов этого сегмента банк занимает первое место в России.
Доходность клиентов группы "Открытие" по инвестиционным продуктам в 2019 году в среднем в 2-3 раза превысила среднюю ставку топ-10 банков по вкладам.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.