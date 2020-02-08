Часть Заводского шоссе закроют на реконструкцию до ноября

В Самаре с 9 февраля до 31 октября 2020 г. для реконструкции закроют часть Заводского шоссе. Об этом сообщает департамент градостроительства.

На участке от проезда Мальцева до ул. Авроры ограничат транзитное движение.

Подъезд к объектам на Заводском шоссе будет возможен по следующей схеме:

— со стороны ул. Авроры — от ул. Авроры до участка по Заводскому шоссе, 27;

— со стороны ул. XXII Партсъезда — от пр. Мальцева до ул. Ближней (далее можно будет повернуть только налево на ул. Ближнюю);

— по ул. Ближней с поворотом только направо по Заводскому шоссе в сторону ул. XXII Партсъезда.

После реконструкции Заводское шоссе должно стать полноценной четырехполосной магистралью. Здесь появится освещение, установят ограждения, сделают ливневую канализацию, тротуары, благоустроят газоны, поставят автобусные остановки с карманами.