Баскетболисты "Самары" одержали победу над "Университетом-Югра" - 76:70

В Самаре 9 февраля, на МТЛ Арене баскетболисты "Самары" сыграли с "Университетом-Югра" из Сургута.
Матч завершился со счетом 76:70 в пользу хозяев поля.
Теперь 13 февраля "Самара" сыграет дома в екатеринбуржским "Уралмашем".
В Самаре 9 февраля, на МТЛ Арене баскетболисты "Самары" сыграли с "Университетом-Югра" из Сургута.
Матч завершился со счетом 76:70 в пользу хозяев поля.
Теперь 13 февраля "Самара" сыграет дома в екатеринбуржским "Уралмашем".
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