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Баскетбол Спорт

Баскетболисты "Самары" одержали победу над "Университетом-Югра" - 76:70

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 9 февраля, на МТЛ Арене баскетболисты "Самары" сыграли с "Университетом-Югра" из Сургута.

Матч завершился со счетом 76:70 в пользу хозяев поля.

Теперь 13 февраля "Самара" сыграет дома в екатеринбуржским "Уралмашем".

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