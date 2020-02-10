ВТБ Пенсионный фонд увеличил накопления застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию на 8,7%

В 2019 году ВТБ Пенсионный фонд (входит в группу ВТБ) по итогам инвестиционной деятельности увеличил накопления застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) на 8,7%. На счета клиентов было начислено более 18,4 млрд рублей.

Накопленная доходность, распределенная фондом на счета застрахованных лиц за последние пять лет, составила 51,26%. За тот же период реальный рост пенсионных накоплений за счет инвестиционного дохода превысил инфляцию более чем на 20,2%.

"ВТБ Пенсионный фонд — один из самых надежных на рынке. На протяжении последних семи лет это подтверждается максимальным рейтингом агентства "Эксперт РА" и теми показателями доходности, которые мы ежегодно демонстрируем. Наша стратегическая задача — поддерживать этот высокий уровень и в дальнейшем продолжать увеличивать накопления клиентов", — отметила Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

По состоянию на 31 декабря 2019 года активы фонда превышают 260 млрд рублей. В настоящее время более 2,7 млн человек выбрали ВТБ Пенсионный фонд для формирования своей будущей пенсии.