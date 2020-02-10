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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые ремонты на линейной части трубопроводов

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые ремонты на линейной части магистральных нефтепроводов (МН) Куйбышев — Тихорецк, Саратов — Кузьмичи, Бавлы — Куйбышев, Серные Воды — Кротовка, а также на площадочных объектах.

Во время плановой остановки МН Бавлы — Куйбышев продолжительностью 24 часа на участке Бавлы — Кротовка специалисты Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ) выполнили средний ремонт задвижки на линейной части нефтепровода и средний ремонт задвижки на НПС "Бавлы".

На МН Серные Воды — Кротовка в период 24-часовой плановой остановки произведен средний ремонт двух задвижек.

При сниженном режиме транспортировки нефти по МН Саратов — Кузьмичи специалисты Волгоградского РНУ произвели вырезку двух отключенных отборов давления, вырезали пять дефектов на линейной части нефтепровода.

Во время снижения транспортировки нефти по МН Куйбышев — Тихорецк вырезан дефект на технологическом трубопроводе нефтеперекачивающей станции (НПС) "Песчанокопская" и произведен демонтаж временных камер пуска и приема средств очистки и диагностики на подводящем трубопроводе НПС "Песчанокопская".

Работы выполнены в рамках комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО "Транснефть - Приволга". Цель — обеспечение безаварийной эксплуатации и экологической безопасности системы магистральных нефтепроводов.

В ремонтных работах были задействованы более 180 специалистов Самарского, Бугурусланского и Волгоградского РНУ, использовалось 65 единиц техники.

В настоящее время нефтепроводы работают в плановом режиме.

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