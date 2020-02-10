В СОУНБ презентуют монографию Владимира Вострикова о Вячеславе Герасимове

В пятницу, 14 февраля, в 18:00, в отделе искусств СОУНБ презентуют монографию Владимира Вострикова "В. Д. Герасимов. В поисках будущего".

Монография искусствоведа, члена Союза художников РФ, члена Союза журналистов РФ, члена ICOM Владимира Вострикова посвящена творчеству заслуженного художника РФ Вячеслава Герасимова, который известен своими работами не только в России, но и за рубежом.

Самарцам хорошо знакомы грандиозный витраж Дворца бракосочетания на ул. Полевой, рельефные витражи и декоративная композиция "Цветы музыкантам" в здании филармонии, мозаики "Революция" и "Социалистическое строительство" Дома профсоюзов на Волжском проспекте, "Миры" и "Аппараты в космосе" на станции метро "Гагаринская", "Аэро" и "Космос" на фасаде здания Самарского университета, гобелены в оформлении Самарского областного историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина и многие другие работы.