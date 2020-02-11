Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в расширенном заседании Союза машиностроителей России

В понедельник, 10 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в расширенном заседании бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям". Участие в совещании приняли члены Правительства РФ, депутаты Государственной думы, руководители крупнейших корпораций и промышленных предприятий, главы регионов.

В рамках заседания были подведены итоги работы организации за прошлый год и определены ключевые цели на 2020-й — с учетом реализации национальных проектов, инициированных главой государства Владимиром Путиным.

Приветствуя участников заседания, генеральный директор ГК "Ростех", президент Союза машиностроителей России Сергей Чемезов, отметил, что все основные задачи, поставленные перед Союзом в 2019 г., были выполнены в полном объеме. Об этом свидетельствует и оценка работы региональных отделений организации.

Самарская область — один из признанных центров отечественного машиностроения, в минувшем году показала устойчивую позитивную динамику развития. Благодаря вниманию со стороны федерального Правительства и региональных властей крупнейшие предприятия отрасли, работающие в губернии, улучшили производственные показатели. По итогам 2019 г. в рейтинге Союза, оценивающем успешность реготделений, Самарская область вошла в пятерку лидеров в стране.

"Самарская область — это промышленно развитый регион, в котором успешно работают трудовые коллективы — десятки тысяч человек заняты в сфере машиностроения. И оценка качества, которая сегодня была дана, крайне важна, — подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров. — Это дает импульс для развития новых компетенций, создания новой продукции на основе лучших практик, которые сегодня активно внедряются на самарских предприятиях. И здесь региональное отделение Союзмаша вносит свой вклад, что очень важно".

Участники заседания обсудили ключевые задачи, которые поставил в послании Федеральному собранию Президент страны. "Отечественной промышленности по силам внести вклад в достижение целей, обозначенных Президентом страны, — подчеркнул заместитель Председателя Правительства России Юрий Борисов. — Задача Правительства состоит в том, чтобы создать преференции и благоприятную среду именно для отечественного производителя, для нашей российской промышленности. В конечном итоге, это приведет к росту ВВП, инвестиций, конкурентной, высокотехнологичной, импорт-ориентированной продукции, созданию рабочих мест и, как результат, росту благосостояния наших граждан".

Глава Самарской области отметил, что в рамках региональной составляющей национального проекта "Международная кооперация и экспорт", к 2024 г. объем промышленного экспорта в губернии должен увеличиться более чем в 1,5 раза — до 3,26 млрд долларов. "Планы у Самарской области по увеличению экспорта достаточно серьезные, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Потенциал наших предприятий в сфере машиностроения по увеличению экспортной доли несырьевого сектора нужно использовать в полной мере. Здесь результаты уже есть. Более 610 млн долларов составляет экспорт продукции машиностроительного комплекса нашего региона. Но понятно, есть колоссальный потенциал роста, и здесь мы активно работаем с руководителями предприятий, обсуждаем необходимые меры поддержки".

По мнению Губернатора, увеличению экспорта может способствовать одна из ключевых мер поддержки, которая предоставляется в рамках регионального проекта. Речь идет о механизме корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК). "Организациям, реализующим механизмы КППК, обеспечен доступ к льготному кредитованию на реализацию экспорт-ориентированных проектов. Это действенный инструмент, который дает возможность претендовать на дополнительные меры поддержки из федерального бюджета", — уверен Дмитрий Азаров.

В эту работу на данный момент уже включился крупнейший в стране производитель автомобилей АВТОВАЗ. Руководитель региона выразил уверенность в том, что в ближайшее время число предприятий, которые воспользуются этими преференциями, существенно увеличится.

Кроме того, участники заседания уделили внимание вопросу повышения производительности труда. Ход реализации и достижение показателей одноименного нацпроекта в Самарской области, отмечен на федеральном уровне. По оценке Минэкономразвития России регион входит в пятерку лидеров.

По итогам прошлого года в нацпроекте участвовало 72 предприятия (при плане — 55). Из них на 15-ти предприятиях внедрены методы бережливого производства, что позволило увеличить выработку на 1 сотрудника более чем в 2 раза, производительности труда на пилотных участках — в 1,5 раза.

"Ярким примером может служить созданный на территории Самарской области первый в России региональный центр компетенций Госкорпорации "Ростех", — отметил Дмитрий Азаров. — Сейчас 4 предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые входят в корпорацию, включены в реализацию пилотных проектов. Рассчитываю, что и другие предприятия региона включатся в эту работу".

Отдельно внимание участников расширенного заседания было сосредоточено на подготовке кадров и более активном взаимодействии вузов с предприятиями. Президент Союзмаша особо отметил создание регионального Научно-образовательного центра, который уже сегодня объединяет вузы и крупнейшие предприятия Самарской области. "Вузы должны понимать для чего, для кого они готовят кадры, чтобы человек получил именно те знания, которые необходимы предприятиям, — подчеркнул Сергей Чемезов. — Мы и дальше будем сотрудничать с Самарским регионом. Вместе начинаем готовить специалистов со школьной скамьи".

"Региональный НОЦ, который создан и уже год работает в Самарской области, надеюсь, обретет федеральный статус. Считаю, что это было бы чрезвычайно важно, потому что там не только 5 вузов, но и 19 предприятий Ростеха. И мы готовы работать совместно", — подчеркнул депутат Госдумы, вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.

Напомним, что госкорпорация "Ростех" стала первым индустриальным партнером НОЦ Самарской области. Соответствующее соглашение было заключено весной прошлого года.

"Я хочу поблагодарить корпорацию "Ростех" за партнерство, — обратился Губернатор к Сергею Чемезову. — Уверен, что работа регионального НОЦа, которая уже имеет определенный результат, предопределит поддержку на федеральном уровне".

В ходе заседания Дмитрий Азаров поднял тему проведения Года памяти и славы и празднования 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Обращаясь к руководителям крупнейших предприятий страны, Губернатор призвал их принять участие в проекте "Вахта памяти", разработанном в нашем регионе. Уже в ближайшее время этот проект стартует на территории Самарской области. "Речь идет о том, чтобы предприятия оборонного комплекса, которые ковали оружие Победы, каждый день рассказывали о том, что делалось для фронта в этот день в годы Великой Отечественной войны, — пояснил руководитель Самарской области. — Благодаря Союзу машиностроителей эта акция могла бы охватить буквально всю страну".

Идея проекта нашла поддержку участников заседания. "Задача состоит в том, чтобы трудовые коллективы вспомнили великую историю своих предприятий, региона, страны. Эти уникальные информационные материалы будут размещаться на телевидении и в сети интернет. Именно там сегодня идет главная борьба за сохранение исторической правды, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Уверен, что предприятия оборонного комплекса, трудовые коллективы включатся в эту работу, расскажут великую историю своих заводов, защитив тем самым правду о Великой Победе".