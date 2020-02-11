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ВТБ в Самаре привлек на счета эскроу более 1 млрд рублей

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ в Самарской области открыл эскроу-счета для клиентов-физлиц на сумму 1,2 млрд рублей. Самара вошла в ТОП-5 активных городов по работе в данном сегменте. В пятерке лидеров также находятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Калуга. Всего в России заемщики банка разместили на таких счетах более 50 млрд рублей.

ВТБ начал работать с эскроу-счетами в ноябре 2018 года. С 1 июля 2019 года клиенты получили возможность открывать их во всех регионах присутствия банка. Для оформления был разработан удобный процесс: покупателю объекта в новостройки достаточно паспорта и договора участия в долевом строительстве, который клиент заключил с застройщиком. Процедура проводится в течение нескольких минут в присутствии дольщика. На сегодняшний день ВТБ раскрыл уже более 360 счетов эскроу по шести объектам долевого строительства.

По словам управляющего ВТБ в Самарской области Максима Папкова, клиенты банка позитивно восприняли переход на новую схему расчетов по договорам ДДУ. "Для заемщиков вопрос сохранности средств очень актуален. Благодаря новой схеме финансирования возводимого жилья с эскроу, ситуации, когда деньги застройщиком израсходованы, а дом не достроен, становятся невозможны. Поэтому строительные проекты, где используются эскроу-счета, становятся гораздо привлекательнее и надежнее для дольщиков".

Процесс приобретения квартиры в новостройке с использованием счетов эскроу защищает покупателя и гарантирует, что его деньги перечислятся застройщику только тогда, когда объект будет фактически достроен. До момента ввода жилья в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными дольщиком в банке. В случае если дом не достроен в срок, деньги возвращаются дольщику.

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