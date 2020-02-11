В Самарской области появятся новые пансионаты для пожилых

Во вторник, 11 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым.

Стороны обсудили реализацию мер поддержки семей с детьми, о которых говорил президент РФ Владимир Путин в послании, а также вопросы развития системы ухода за пожилыми гражданами, программы социального контракта и ряд других тем.

Дмитрий Азаров представил руководителю Минтруда региональных министров по профильным направлениям - министра социально-демографической и семейной политики области Марину Антимонову и министра труда, занятости и миграционной политики Ирину Никишину.

Напомним, глава государства в своем послании озвучил целый комплекс принципиальных для российских семей решений: программа материнского капитала продлена до конца 2026 года. При этом правом на его получение будут обладать и родители первенца. После индексации с января 2020 года - это 466,6 тыс. рублей. После рождения второго ребенка сумма будет увеличена еще на 150 тыс. рублей.

Большинство бумажных процедур по оформлению поддержки с текущего года будет переведено в электронный вид, рассказал Антон Котяков. Родителям нужно будет только подать заявление. Все остальные документы будут храниться в едином реестре.

"Попрошу вас координировать эту работу по внесению необходимых данных. В первую очередь, мы должны быть нацелены на поддержку детей и семей", - отметил руководитель федерального Минтруда, обращаясь к губернатору.

Кроме того, семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, получают ежемесячные выплаты на первых и вторых детей, причем не до полутора лет, как прежде, а до трех. Президент Российской Федерации также предложил ежемесячно выплачивать пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет уже с 1 января 2020 года.

"Мы доложили о готовности региона к реализации мер поддержки, о сумме необходимых средств для финансирования этих направлений. Кроме того, обсудили нормативное обеспечение принятия подобного рода решений", - отметил Дмитрий Азаров по итогам встречи с Антоном Котяковым.

Речь на встрече шла и о создании современной инфраструктуры для ухода за пожилыми гражданами, в частности, модернизации и строительстве пансионатов на территории региона.

"В ближайшее время мы откроем в Красноярском районе Потаповский пансионат, который был создан благодаря поддержке федерального правительства, - напомнил губернатор. - Есть планы и по созданию новых пансионатов на территории Самарской области".

Дмитрий Азаров отметил, что при поддержке федерального центра они будут созданы не только в областной столице, но и других районах губернии.

"Очень надеемся, что дальнейшая проработка этих вопросов позволит нам претендовать на федеральные меры поддержки в реализации этих проектов", - выразил уверенность глава региона.

В завершение встречи губернатор пригласил министра труда и социальной защиты России посетить Самарский регион с рабочим визитом.

"Мы надеемся, что в первом полугодии такой визит состоится. Нам есть что показать, у нас накоплен большой положительный опыт, которым мы готовы делиться", - резюмировал Дмитрий Азаров.