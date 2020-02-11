Самарский НОЦ может получить статус научно-образовательного центра мирового уровня

Во вторник, 11 февраля, в ходе рабочей командировки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым.

Они обсудили потенциал самарской научной школы, состояние системы высшего образования, а также подготовку регионального НОЦ к участию в федеральном конкурсе по созданию научно-образовательного центра мирового уровня.

В Самарской области НОЦ появился одним из первых, еще весной 2019 года. Дмитрий Азаров рассказал Валерию Фалькову о региональном НОЦ и об основных принципах его работы.

Самарский НОЦ - это консорциум индустриальных партнеров (таких как госкорпорации "Ростех" и "Роскосмос"), производственных предприятий, научных организаций и ведущих вузов на основе сетевого взаимодействия НИОКР, образования и инфраструктуры. Также на встрече было озвучено, что НОЦ 63-го региона будет претендовать на получение статуса научно-образовательного центра мирового уровня уже в этом году.

Одной из центральных тем встречи стало исполнение задач, обозначенных президентом страны Владимиром Путиным в ходе совместного заседания президиума Госсовета и Совета по науке и образованию РФ, в подготовке которого активно участвовал Дмитрий Азаров.

Напомним, глава государства акцентировал внимание на необходимости развития региональных вузов и закрепления студентов на родной земле. Владимир Путин поручил правительству РФ реализовать комплекс мер по модернизации всей системы высшего образования с учетом приоритетных национальных проектов, увеличить количество бюджетных мест в региональных вузах. На эти цели в ближайшие четыре года из федеральной казны планируется направить более 70 млрд рублей. Также дополнительные средства будут направлены на укрепление материально-технической базы учебных заведений, создание студенческих городков и кампусов.

Дмитрий Азаров и Валерий Фальков обсудили, каким образом будет выстроена работа между губернией и федеральным министерством по ряду направлений, в том числе по укреплению материально-технической базы университетов, установлению контрольных цифр приема студентов, а также по рассмотрению вопроса о создании кампуса в Самарской области.

Глава региона отметил, что необходимо тщательно проработать вопрос создания студенческого городка, взвесить все плюсы и минусы, рассчитать экономическую целесообразность запуска такого проекта, посоветоваться с научным и студенческим сообществом региона. "Заявляясь на подобного рода проекты, мы должны быть содержательны, должны понимать, какой эффект это даст не только для нашего региона, но и для России", - сказал Дмитрий Азаров.