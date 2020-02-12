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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

"НК НПЗ": производство с заботой об экологии

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод" ("НК НПЗ"), дочернее предприятие ПАО "НК "Роснефть", уделяет серьезное внимание вопросам экологичности производства и защиты окружающей среды.

Фото: предоставлено АО "Новокуйбышевский НПЗ"

Режим мониторинга окружающей среды

Cегодня одним из направлений работы предприятия является повышение уровня экологического мониторинга и оценки воздушной среды. Для этого на границе санитарно-защитной зоны НК НПЗ установлено два стационарных экологических поста, которые следят за параметрами состояния окружающей среды в круглосуточном режиме.

Экопосты работают в автоматическом режиме и передают данные в единый центр, расположенный в Лаборатории экологического контроля.

Новые экологические посты оснащены современным сверхточным оборудованием: газоанализаторами, в том числе на базе хроматографа для измерения массовой концентрации веществ в атмосфере, генераторами чистого азота, метеодатчиками, а также устройствами суточного отбора проб. Все приборы произведены с учетом требований Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

В случае выявления каких-либо превышений или отклонений от норм на место выезжает лаборатория экологического контроля и делает повторные отборы проб. Параллельно с этим служба газоспасателей анализирует состояние воздуха на территории завода. Работа проводится в кратчайшие сроки, и собранные данные затем передаются в соответствующие органы для принятия оперативных мер.

Современная система мониторинга обеспечивает не только непрерывный контроль состояния атмосферного воздуха, измерение метеорологических параметров, но и сбор, регистрацию, обработку, визуализацию и хранение полученных данных.

Модернизация с заботой о природе

Комплексная экологическая программа по снижению воздействия на окружающую среду реализуется на Новокуйбышевском НПЗ с 2013 года. Эта работа позволяет предприятию добиваться весьма высоких результатов. Так, с 2014 году, когда был завершен один из этапов модернизации завода, объем воздействия с заводских объектов сократился в три раза.

Кроме того, на 40% с 2017 года сократился объем забора воды из Волги. Этому способствовал ввод в эксплуатацию в 2017 году мембранного биореактора для очистки сточных вод. Новые технологи позволили за три года почти вдвое, на 40%, снизить потребление предприятием воды и на столько же снизить нагрузку на очистные сооружения.

Эта наиболее передовая на сегодняшний день технология обеспечивает высокую степень очистки и возврат воды в производственный цикл. В биореакторе применены комбинированные технологии, сочетающие преимущества биологического и ультрафильтрационного процессов, что позволяет обеспечить глубокую очистку стоков от органических и минеральных загрязняющих веществ с эффективностью 99%. Процесс полностью автоматизирован.

Сегодня на Новокуйбышевском НПЗ разработан план мероприятий с перспективой до 2025 года, включающий экологическую программу модернизации очистных сооружений. Для этого была привлечена сеть научно-проектных институтов, включая корпоративные. Задача предприятия полностью прийти к так называемым нормам рыбного хозяйства.

Немаловажную роль в обеспечении экологической безопасности в работе предприятия играет система повышения операционной эффективности, при которой любой сотрудник может внести свое рацпредложение по улучшению работы в этом направлении. От момента предложения такой идеи до ее воплощения проходит меньше года. Так, предложенные одним из сотрудников НК НПЗ в минувшем году технические решения позволили улучшить и упростить работу мембранного блока очистки.

Усилия завода по защите окружающей среды получили высокую оценку. В 2019 году завод на Всероссийском конкурсе признан лучшим среди градообразующих предприятий и получил звание "Лидер природоохранной деятельности".

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