В Отрадном пропал 14-летний парень

В Самарской области разыскивают пропавшего 14-летнего Егора Барыша. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

6 января он покинул соцучреждение в Отрадном.

Приметы пропавшего: на вид 14-15 лет, рост 165-168 см, худощавого телосложения, короткие черные волосы, карие глаза, был одет в черную куртку с капюшоном, светло-серую толстовку и белые кроссовки.

Правоохранители просят сообщить любую информацию о разыскиваемом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(84661)2-56-48; 2-34-17 или 020(102 с мобильного).