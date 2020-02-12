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В Отрадном пропал 14-летний парень

ОТРАДНЫЙ. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области разыскивают пропавшего 14-летнего Егора Барыша. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

6 января он покинул соцучреждение в Отрадном.

Приметы пропавшего: на вид 14-15 лет, рост 165-168 см, худощавого телосложения, короткие черные волосы, карие глаза, был одет в черную куртку с капюшоном, светло-серую толстовку и белые кроссовки.

Правоохранители просят сообщить любую информацию о разыскиваемом в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(84661)2-56-48; 2-34-17 или 020(102 с мобильного).

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