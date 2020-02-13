Две самарские компании оштрафовали на 25 млн руб. за ограничение конкуренции

Самарские ООО "Джи-Эс-Ти" и ООО "Нетлайн" оштрафованы на сумму более 25 млн руб. за нарушения антимонопольного законодательства, сообщает пресс-служба УФАС по Самарской области.

Поводом к возбуждению административного дела, его рассмотрению и наложению штрафов послужили материалы, поступившие из Счетной палаты Самарской области. Из них следовало, что при участии в шести аукционах "Джи-Эс-Ти" и "Нетлайн" заключили антиконкурентное соглашение. Позднее в отношении обществ были проведены внеплановые выездные проверки.

Установлено, что ООО "Джи-Эс-Ти" осуществляет свою деятельность с 2009 г. и занимается оптовой торговлей компьютерами и программным обеспечением, ООО "Нетлайн" осуществляет свою деятельность с 2014 г. и занимается оптовой торговлей офисной техникой и оборудованием. Обе компании принимали участие в торгах на поставку компьютерной техникой и предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию. С сентября по ноябрь 2016 г. они совместно приняли участие в нескольких закупочных процедурах, при этом начальная (максимальная) цена контракта снижалась минимально.

Антимонопольным ведомством установлено, что данные ООО находятся и осуществляют свою деятельность по одному адресу, подача заявок на участие в торгах, подача ценовых предложений и подписание контрактов осуществлялось ими с одного IP-адреса. Помимо этого, файлы заявок были созданы под одной учетной записью и были сохранены в один день с незначительной разницей во времени.

"Цель ООО "Джи-Эс-Ти" и ООО "Нетлайн" заключалась в том, чтобы победу в электронных аукционах одержал один из хозсубъектов по максимально высокой цене. Общества создавали видимость конкуренции на торгах, подавая ценовые предложения в пределах минимального "шага" аукциона. Подобная тактика была направлена на поддержание цены на торгах, то есть сохранение определенного выгодного для них уровня цены по отношению к начальной (максимальной) цене контракта", - считают в УФАС.

По результатам рассмотрения административных дел на ООО "Джи-Эс-Ти" был наложен штраф в размере 8,44 млн руб., на ООО "Нетлайн" — 18,4 млн рублей.