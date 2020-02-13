Банк "Открытие" начинает выдавать ипотеку под 2% годовых клиентам с дальневосточной пропиской

В банке "Открытие" начала работать программа "Дальневосточная ипотека" для молодых семей. В рамках программы с госсубсидированием молодые семьи смогут получить ипотечный кредит по ставке 2% для приобретения жилья на Дальнем Востоке.
Максимальный срок кредита составляет 20 лет. Максимально возможная сумма кредита — 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости недвижимости.
"Никогда еще покупка собственной квартиры не была такой доступной для молодых семей — это серьезная помощь тем, кто планирует приобретение жилья на Дальнем Востоке, — отметила Нина Крючкова, заместитель директор департамента кредитного бизнеса банка "Открытие". — Мы рассчитываем, что "Дальневосточная ипотека" будет востребована нашими клиентами, и с ипотечным кредитом банка "Открытие" многие семьи обретут свое жилье".
Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или на приобретение уже готовой квартиры у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа, а также на приобретение квартиры на вторичном рынке жилья в сельских поселениях ДФО.
В программе смогут принять участие семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 35 лет, либо граждане не старше 35 лет, не состоящие в браке и имеющие ребенка, возраст которого не превышает 18 лет. Программа будет действовать до 31 декабря 2024 года включительно. Получить консультацию по программе и подать заявки на кредит можно в отделениях банка "Открытие" в Дальневосточном федеральном округе.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.