Самара — лидер по числу акционеров ВТБ

Самарская область вошла в число регионов-лидеров, где сегодня сосредоточено наибольшее число держателей акций ВТБ. По данным на 1 декабря 2019 года ценными бумагами банка владеют порядка 3,5 тысяч самарцев, рост за год составил 34%. Об этом на ежегодной встрече с журналистами рассказал руководитель службы по работе с акционерами банка ВТБ Владимир Хоткин.

"В последние годы мы наблюдаем не только рост числа наших акционеров, но и отмечаем, что заметно меняется их возраст — сегодня он в среднем не превышает 50 лет, — добавил Владимир Хоткин. — Намного выше стал уровень финансовой грамотности инвесторов банка, они уже мыслят как совладельцы крупного бизнеса".

Для своих акционеров ВТБ предлагает специальные условия по ряду финансовых услуг и продуктов, так как сегодня из 160 тысяч инвесторов банка примерно 130 тысяч являются его клиентами.

Кредитная организация активно взаимодействует с миноритариями, организуя личные встречи, семинары по фондовому рынку, дни инвесторов и мастер-классы. В общении с акционерами ВТБ использует цифровые каналы. "Это и социальные сети, онлайн-конференции, телетрансляции. Но флагманом коммуникаций является мобильное приложение "Акционер ВТБ", которое позволяет следить за корпоративной жизнью банка, моментально узнавать про все его мероприятия, а также дистанционно голосовать, — прокомментировал Владимир Хоткин. — Сегодня у сервиса уже более 30 тысяч пользователей".

На ежегодном семинаре для акционеров представители банка рассказали об итогах работы группы ВТБ в 2019 году и новой стратегии развития, рассчитанной до 2022 года. Согласно документу, в ближайшие три года ВТБ планирует вдвое увеличить количество партнеров в сегменте малого и среднего бизнеса и нарастить клиентскую базу представителей розничного бизнеса до 18 млн человек.

Ключевым направлением является цифровизация бизнеса. В ВТБ рассчитывают, что к 2022 году банк полностью перейдет на безбумажный документооборот, а все его финансовые услуги можно будет получить онлайн.

Стратегические планы связаны и с развитием взаимоотношений с акционерами. По словам Владимира Хоткина, основные задачи в этом направлении касаются увеличения среднего размера пакета акций, роста доли инвесторов, являющихся клиентами ВТБ, а также работы с молодежью в качестве потенциальных держателей ценных бумаг банка.