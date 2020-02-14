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Муниципалитеты Власть и политика

В регионе подвели итоги реализации программы энергоэффективного капремонта

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Четыре ТСЖ Железнодорожного района Самары получили господдержку за проведенный энергоэффективный ремонт. До конца февраля на счета их домов из федеральной казны поступит 2,61 млн рублей.

Фото: samadm.ru

Во вторник, 11 февраля, в министерстве энергетики и ЖКХ, на совещании, посвященном реализации программы энергоэффективного капитального ремонта на территории Самарской области, председатели ТСЖ получили благодарственные письма Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за участие в программе возмещения части расходов на оплату работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирных домов.

В мероприятии приняли участие представители ГК Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, НП "Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства "ЖКХ Контроль", представители министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, регионального центра "ЖКХ Контроль" и руководители ТСЖ.

"Государство через Фонд содействия реформированию ЖКХ дает собственникам средства на энергоэффективный капремонт. Жители могут установить в доме оборудование, регулирующее подачу тепла, утеплить кровлю и фасад, что, в итоге, уменьшит сумму платежей. Программа существует с 2017 года, но участвовали в ней немногие, поскольку раньше действовал сложный алгоритм подачи документов. Теперь специалисты нашего центра самостоятельно собирают заявки, помогают людям просчитывать потенциал энергоэффективности и дают свои рекомендации. Самарская область вошла в десятку пилотных регионов, жители которых при помощи общественников уже могут формировать и направлять заявки в Фонд", - рассказала исполнительный директор некоммерческого партнерства "Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

Эксперты отметили важные условия участия в данной программе и получения субсидий в дальнейшем: в многоквартирных домах должен быть открыт специальный счет для проведения капремонта, здание не должно быть аварийным и подлежащим сносу, срок эксплуатации дома — более пяти лет и менее шестидесяти лет, МКД должен быть оснащен общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов, а также доказать, что ремонт позволяет экономить не меньше 10%.

Последнее условие можно проанализировать, рассчитав потенциал энергоэффективности на сайте с помощью специального приложения "Помощник ЭКР". А разобраться с процедурой участия в конкурсе помогут специалисты.

Врио министра энергетики и ЖКХ Самарской области Михаил Татаринцев обозначил: "Правила есть и на сайте ЖКХ и на нашем сайте. Но мы знаем, что не все жители ознакомились с условиями и наша с вами задача — помочь и соседям, и друзьям принять участие на 20-й и следующие годы."

"Самое сложное − убедить жильцов многоквартирных домов в том, что это им выгодно. В Самаре это получилось. Программа доказала свою эффективность − люди не только улучшили условия проживания, но и стали меньше платить за коммунальные услуги. Надеюсь, что глядя на них, за дело возьмутся и другие собственники", — отметил заместитель директора Департамента модернизации систем коммунальной инфраструктуры и сопровождения федеральных проектов государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Ульянкин.

После установки энергоэффективного теплообрудования собственники получили экономию при оплате за коммунальные услуги до 35%.

С более подробной информацией о порядке предоставления финансовой поддержки и полным перечнем предъявляемых к дому требований можно ознакомиться на официальном сайте Фонда при переходе по ссылке.

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