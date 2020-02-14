В регионе подвели итоги реализации программы энергоэффективного капремонта

Четыре ТСЖ Железнодорожного района Самары получили господдержку за проведенный энергоэффективный ремонт. До конца февраля на счета их домов из федеральной казны поступит 2,61 млн рублей.

Во вторник, 11 февраля, в министерстве энергетики и ЖКХ, на совещании, посвященном реализации программы энергоэффективного капитального ремонта на территории Самарской области, председатели ТСЖ получили благодарственные письма Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за участие в программе возмещения части расходов на оплату работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирных домов.

В мероприятии приняли участие представители ГК Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, НП "Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства "ЖКХ Контроль", представители министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, регионального центра "ЖКХ Контроль" и руководители ТСЖ.

"Государство через Фонд содействия реформированию ЖКХ дает собственникам средства на энергоэффективный капремонт. Жители могут установить в доме оборудование, регулирующее подачу тепла, утеплить кровлю и фасад, что, в итоге, уменьшит сумму платежей. Программа существует с 2017 года, но участвовали в ней немногие, поскольку раньше действовал сложный алгоритм подачи документов. Теперь специалисты нашего центра самостоятельно собирают заявки, помогают людям просчитывать потенциал энергоэффективности и дают свои рекомендации. Самарская область вошла в десятку пилотных регионов, жители которых при помощи общественников уже могут формировать и направлять заявки в Фонд", - рассказала исполнительный директор некоммерческого партнерства "Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

Эксперты отметили важные условия участия в данной программе и получения субсидий в дальнейшем: в многоквартирных домах должен быть открыт специальный счет для проведения капремонта, здание не должно быть аварийным и подлежащим сносу, срок эксплуатации дома — более пяти лет и менее шестидесяти лет, МКД должен быть оснащен общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов, а также доказать, что ремонт позволяет экономить не меньше 10%.

Последнее условие можно проанализировать, рассчитав потенциал энергоэффективности на сайте с помощью специального приложения "Помощник ЭКР". А разобраться с процедурой участия в конкурсе помогут специалисты.

Врио министра энергетики и ЖКХ Самарской области Михаил Татаринцев обозначил: "Правила есть и на сайте ЖКХ и на нашем сайте. Но мы знаем, что не все жители ознакомились с условиями и наша с вами задача — помочь и соседям, и друзьям принять участие на 20-й и следующие годы."

"Самое сложное − убедить жильцов многоквартирных домов в том, что это им выгодно. В Самаре это получилось. Программа доказала свою эффективность − люди не только улучшили условия проживания, но и стали меньше платить за коммунальные услуги. Надеюсь, что глядя на них, за дело возьмутся и другие собственники", — отметил заместитель директора Департамента модернизации систем коммунальной инфраструктуры и сопровождения федеральных проектов государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Ульянкин.

После установки энергоэффективного теплообрудования собственники получили экономию при оплате за коммунальные услуги до 35%.

С более подробной информацией о порядке предоставления финансовой поддержки и полным перечнем предъявляемых к дому требований можно ознакомиться на официальном сайте Фонда при переходе по ссылке.