Клиенты "Открытие Private Banking" в честь Дня влюбленных получат 60-процентную скидку от известного английского ювелирного дома

В честь Дня влюбленных — 14 февраля — английский ювелирный дом MaximiliaN London предлагает специальные условия для клиентов "Открытие Private Banking". Они получат скидку 60% на всю коллекцию эксклюзивных украшений.
Кроме того, в честь праздника банк "Открытие" дарит клиентам услугу "Разбор ювелирного гардероба". Профессиональный эксперт по оценке сертифицированных драгоценных камней и украшений, представитель английского ювелирного дома MaximiliaN London, в формате частной встречи во флагманском офисе на Остоженке оценит ювелирные коллекции клиентов "Открытие Private Banking" и даст рекомендации по их дальнейшему использованию или новому дизайну. Консультации доступны c 14 по 21 февраля 2020 года.
Виктория Денисова, руководитель "Открытие Private Banking": "Ювелирные украшения издавна являются знаком любви мужчины к женщине, но при этом остаются и "романтическим" инвестиционным инструментом. В честь Дня влюбленных мы даем своим любимым клиентам возможность пополнить свои коллекции украшений и получить консультацию уважаемых международных экспертов ювелирного рынка".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.