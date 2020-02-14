В Самаре рабочего убило ковшом экскаватора

В Самаре 10 февраля произошел несчастный случай на производстве, в результате которого погиб человек, сообщает министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

По данным ведомства, работник ООО "МакрИнтерКом" допустил травмирование ковшом экскаватора механика данной организации, в результате чего пострадавший скончался на месте происшествия.



В целях профилактики аналогичных несчастных случаев министерство обращает внимание работодателей на необходимость организации производства работ в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда; соблюдения Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ; обеспечения безопасности работников при эксплуатации оборудования, осуществлении технологических процессов; обеспечения подготовки работников по охране труда.