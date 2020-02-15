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Общество

В Самару прибыл первый электробус

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 14 февраля, в Самару прибыл первый электробус, сообщает пресс-служба городской мэрии. Общая вместимость электробуса (модель Е420 производства Республики Беларусь) составляет 80 человек. В том числе в салоне предусмотрено 27 сидячих мест (пассажирские сидения раздельного типа).

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Электробус может набирать максимальную скорость в 60 км/ч. Запас хода на одной зарядке — не менее 20 км, при этом перезарядить батареи можно в течение 5-7 минут.

Салон машины оборудован достаточным количеством стальных поручней, окрашенных полимерной краской, стойкой к механическому воздействию и солнечному свету. Верхние горизонтальные поручни — с кожаными ручками.

Для удобства маломобильных граждан электробус оснащен механической аппарелью для инвалидов-колясочников, системой наклона кузова, местом для инвалидной коляски (с опорной панелью и откидным поручнем) и сидячими местами для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

И в пассажирском салоне, и в кабине водителя есть система климат-контроля с автоматическим поддержанием температуры. Машина обеспечена тепло- и звукоизоляцией.

Кроме того, есть электронная система управления уровнем пола, позволяющая обеспечить плавность движения электробуса и способствующая возможности наклона кузова на остановках. Эта же система поможет принудительно приподнять кузов электробуса для увеличения проходимости.

В настоящее время машина находится в троллейбусном депо № 1 и ожидает прибытия специалистов с предприятия-изготовителя, которые проведут пусконаладочные работы. После чего электробус запустят в тестовую эксплуатацию по маршруту "Губернский рынок — Южный город".

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