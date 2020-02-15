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Хоккей Спорт

ХК "Лада" оказался сильнее "КРС-БСУ"

ТОЛЬЯТТИ. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 14 февраля, в матче ВХЛ — Кубок Шелкового пути "Лада" сыграла с "КРС-БСУ" (Пекин), сообщает пресс-служба автозаводцев. Формально эта встреча для волжан была гостевой, но прошла на "Лада-Арене".

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Первая же атака "Лады" оказалась результативной: Андрей Белозеров после передачи Александра Тимирева с пятака переправил шайбу в ворота Михаила Боярчука — 0:1.

В середине матча "КРС-БСУ" сравнял счет после точного броска Игната Земченко (1:1).

На 43-й минуте с интервалом в 19 секунд соперники обменялись заброшенными шайбами: сначала Михаил Плотников вывел вперед "КРС-БСУ", а затем Александр Тимирев сравнял счет — 2:2.

В третьем периоде тольяттинцы усилили натиск, но смогли выйти вперед только на 55-й минуте: Белозеров завершил сольный проход оформлением дубля — 2:3.

Этот счет не изменился до финальной сирены — победа тольяттинской команды. 

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