ХК "Лада" оказался сильнее "КРС-БСУ"

В пятницу, 14 февраля, в матче ВХЛ — Кубок Шелкового пути "Лада" сыграла с "КРС-БСУ" (Пекин), сообщает пресс-служба автозаводцев. Формально эта встреча для волжан была гостевой, но прошла на "Лада-Арене".

Первая же атака "Лады" оказалась результативной: Андрей Белозеров после передачи Александра Тимирева с пятака переправил шайбу в ворота Михаила Боярчука — 0:1.

В середине матча "КРС-БСУ" сравнял счет после точного броска Игната Земченко (1:1).

На 43-й минуте с интервалом в 19 секунд соперники обменялись заброшенными шайбами: сначала Михаил Плотников вывел вперед "КРС-БСУ", а затем Александр Тимирев сравнял счет — 2:2.

В третьем периоде тольяттинцы усилили натиск, но смогли выйти вперед только на 55-й минуте: Белозеров завершил сольный проход оформлением дубля — 2:3.

Этот счет не изменился до финальной сирены — победа тольяттинской команды.