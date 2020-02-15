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Пожары Происшествия

На Московском шоссе в Самаре огонь повредил два автомобиля

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 14 февраля, в 9:55 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о возгорании автомобиля напротив дома № 2 "в" по Московскому шоссе в Октябрьском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел автомобиль ВАЗ-2112 и огонь повредил иномарку Toyota. В тушении принимали участие девять человек, которые использовали две автоцистерны. Пожар удалось ликвидировать в 10:02.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

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