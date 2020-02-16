Как меняется Хворостянский район благодаря национальному проекту

Хворостянский район, славный своим творческим духом, увидел, насколько мощный импульс развития может дать национальный проект "Культура", и активно включился в его реализацию. Первые плоды работы уже сейчас воодушевляюще преобразили сельскую жизнь юго-запада губернии, о чем и рассказал глава Хворостянского района Виктор Махов.

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В Хворостянском районе больше 16 тысяч человек. И как говорят, живут тут люди "солнечные" — гостеприимные, оптимистичные и творческие. Любят петь, танцевать, заниматься декоративно-прикладным творчеством, устраивать праздники и тематические фестивали. Как оказалось, эти занятия имеют колоссальное влияние на качество жизни и на то, будет ли в районе оставаться молодежь, найдется ли для взрослого населения альтернатива телевизору зимними вечерами. Понимая это, администрация Хворостянского района без промедлений включилась в реализацию национального проекта "Культура". Именно благодаря развитию культуры на смену будничной рутине пришло предвкушение новых событий, открытий и достижений.

"За последний год мы практически заново отстроили клубы в Березовой Роще и Приовражном. Сейчас ведем капитальный ремонт сельского Дома культуры в Абашево, где у нас есть народный ансамбль "Золотые купола" и народный коллектив декоративно-прикладного творчества "Палитра", — рассказывает глава района Виктор Махов. — В поселке Иерусалимском приобрели здание и оборудовали его под сельский клуб. В рамках национального проекта в этом году запланирован капитальный ремонт сельского Дома культуры станции Чагра, а на будущий год — в Масленниково".

Муниципальных средств на все начинания, конечно, не хватает. Помогают спонсоры. "Мы стремимся совершенствовать материально-техническую базу учреждений культуры и участвуем в региональных конкурсах, — говорит руководитель МБУ "Межпоселенческое управление культуры" Сергей Пичугин. — Дом культуры поселка Прогресс в свое время по итогам областного конкурса был признан лучшим учреждением культуры области и получил 102 тысячи рублей в качестве поощрения. На них мы приобрели оборудование. Участие в конкурсах не только держит учреждения в тонусе, но и помогает решать задачи технического оснащения и содержания зданий".

Один из целевых показателей национального проекта "Культура" — увеличение роста посещаемости учреждений района до 2024 года на 15 процентов. Губернатор Дмитрий Азаров назвал реализацию нацпроектов основным трендом нашей политики. И если вглядеться в перспективу, то судьба России, о которой вел речь в ежегодном Послании Президент Владимир Путин, зависит не только от экономики и социальной политики, но и от того, "сколько будет жителей, сколько детей родится в российских семьях, какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития страны". А это во многом определяет образование, воспитание и культура.

В Хворостянском районе отмечают, что как только для домов культуры и клубов была закуплена современная звуковая аппаратура, начали шить костюмы, местные вокальные и танцевальные коллективы стали заниматься с большим энтузиазмом. Да и люди почувствовали, как выросло качество мероприятий.

В центре событий

Сквер "Веры, Надежды и Любви" — главное место силы села Хворостянка. Именно здесь располагаются Межпоселенческий культурно-досуговый центр, культурно-выставочный центр "Радуга" и музейно-выставочный центр. Последний открылся совсем недавно.

Музей занимает три небольших зала. Экспозиция знакомит с местной природой, ведет через эпоху кочевников, подробно показывает быт прошлых столетий. В зале, посвященном Великой Отечественной войне, страшные артефакты вроде пробитых касок соседствуют с ценнейшими документами. Интерактивный гид делает каждую вещь "говорящей". Не можете определить, какой народности принадлежит тот или иной национальный костюм, — само платье подскажет песней. А уж такой объект, как интерактивный пол — и вовсе редкое решение даже по меркам столицы региона.

Все индивидуально

У каждого села района есть какие-то свои культурные особенности, изюминки. Например, в Липовке заслуживают внимания барский дом и народное училище — объекты культурного наследия местного значения. Освященный родник стал местом паломничества. В сельском Доме культуры делают акцент на прикладном творчестве. В сельском клубе села Михайло-Лебяжье набирает мастерство вокальный коллектив "Лебедушка".

В этом году муниципалитет отметит две важные даты — 85-летний юбилей Хворостянского района и 75-летие Победы, которые станут катализатором для дальнейшего развития культуры.

Библиотека в Новотулке

ДК и библиотека в Новотулке располагаются в одном здании. Руководит ими Наталья Воробьева. Библиотека несколько лет назад стала победителем областного конкурса на звание лучшего учреждения культуры. За прошлый год ее фонд пополнился 280 книгами, и это не считая успешно распространенной практики буккроссинга. В Доме культуры ведется активная работа с людьми серебряного возраста и православное просвещение. В 2020 году ДК вновь решил побороться за звание лучшего учреждения культуры Самарской области.

Еланские "Сударушки"

Село Елань — одно из старейших в районе. В 2017 году сельский Дом культуры стал победителем областного конкурса на звание лучшего учреждения культуры. Здесь проходят занятия по прикладному творчеству, вокалу и хореографии. Особенно любим публикой Еланский самодеятельный вокальный ансамбль "Сударушки", который принимает участие в творческих конкурсах как в области, так и за ее пределами.

В прошлом году он отлично выступил на празднике пирога в Духовнинском районе Саратовской области.

Народные промыслы

По словам руководителя муниципального бюджетного учреждения "Межпоселенческое управление культуры" Сергея Пичугина, в районе действуют шесть народных коллективов. Один из них — хореографический, один занимается декоративно-прикладным творчеством, остальные — вокальные. По нескольку любительских объединений со спектром интересов от цветоводства до кулинарии есть почти в каждом селе. За 2019 год творческие силы хворостянской земли собрали более 70 наград. На постоянной основе в сфере культуры района работают 70 человек.

Растят таланты

Верно говорят, что настоящий талант обязательно пробьется, преодолеет все препятствия. И когда в свете софитов он окажется на большой сцене, то воспоминания о том, как юному пианисту ставили руку, почти растают в его сознании. Но школа, которая научила будущего маэстро любить инструмент и музыку, будет помнить о своем выпускнике всегда.

Воспитанники детской музыкальной школы села Хворостянка не раз доказывали на областных конкурсах право называться лучшими. Одна из выпускниц школы сейчас учится в консерватории Санкт-Петербурга, а другая оканчивает Бузулукский музыкальный колледж.

Любимец публики "Улыбка"

Народный самодеятельный коллектив ансамбль танца "Улыбка" под бессменным руководством балетмейстера Елены Костыревой существует уже 37 лет. Занимается в нем более 100 человек. Высокий уровень коллектива отмечен рядом наград, которые ежегодно пополняются на конкурсах и фестивалях не только в губернии, в городах России, но и за ее пределами. Задорные переплясы и веселые кадрили коллектива очень любит местная публика. "Улыбка" часто бывает на гастролях в соседних регионах, в Москве, на Черноморском побережье. В традицию ансамбля вошли одновременно и творческие, и рекреационные выезды в Крым, во время которых участники коллектива успевают выступать на концертах и путешествовать по полуострову.

Елена Костырева — инициатор и организатор районного конкурса хореографического творчества "Хворостянские искорки", который ежегодно открывает новые имена. Она с удовольствием делится огромным опытом балетмейстера и педагога и оказывает методическую помощь коллегам из сельских домов культуры и клубов Хворостянского района.

Краеведческий музей

Со дня открытия в Хворостянке музея в прошлом году его посетило около 1000 гостей, в том числе люди с ограниченными возможностями. Выставочное пространство обустроено с учетом всех современных норм инклюзивности.

К концу этого года здесь появятся удобный холл с гардеробом, больше экспонатов, откроется вторая очередь экспозиции, рассказывающей о советском периоде. Будут созданы условия для более комфортной работы специалистов музея — организовано хранилище и рабочий кабинет. Посетителей ждут четыре тематических выставки.

Досуг с комфортом

Районный Дом культуры Хворостянки был открыт в 1983 году, а в 2010-м пережил своеобразный рестайлинг после перехода в статус межпоселенческого культурно-досугового центра (МКДЦ). Он был отремонтирован и дооснащен оборудованием, обеспечивающим комфортное и безопасное пребывание — в здании работает сплит-ситема и видеонаблюдение. Именно здесь проводятся ключевые районные мероприятия. Центр обеспечен звуковым оборудованием, экраном и всем необходимым для демонстрирования видеофильмов, в том числе формата 3D. Помимо прочего, МКДЦ — методический центр для сельских домов культуры.

Фестивали и праздники

Муниципальный открытый фестиваль "Праздник первого каравая" родился в районе в прошлом году. Красочный, яркий, шумный и веселый, он тут же завоевал сердца сельчан и гостей, собравшихся в Парке космонавтов села Хворостянка. Вот уж где было разгуляться творческим коллективам! На концертных площадках к местным коллективам по традиции присоединились добрые соседи из Саратовской области. Фестиваль познакомил с национальными традициями и ремеслами. В перспективе он обещает стать привлекательным для значительного количества туристов.

На невнимание к национальным культурам хворостянцы пожаловаться не могут. В традиции района устраивать дни национальных культур народов, населяющих Поволжье. Жителей уже знакомили с езидской, украинской, казахской культурой. В марте пройдет день национальной татарской культуры.

Культурная статистика

В МБУ "Межпоселенческое управление культуры" входит 37 структурных подразделений.

Из них: 13 сельских, центральная детская и межпоселенческая центральная библиотеки, восемь клубов, 11 домов культуры, культурно-выставочный центр "Радуга", музейно-выставочный центр и Межпоселенческий культурно-досуговый центр. Однако стационарные учреждения культуры есть не в каждом населенном пункте. На этот случай у муниципалитета имеется передвижной центр культуры — 20-местный автобус Mercedes-Benz. Это полноценное мобильное подразделение, по словам руководителя МБУ "Межпоселенческое управление культуры" Сергея Пичугина, проводит мероприятия выездного характера по организации досуга по плану и заявкам поселений.