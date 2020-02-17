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Пожары Происшествия

В Сызрани сгорел торговый павильон

СЫЗРАНЬ. 17 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани в ночь с 16 на 17 февраля горел торговый модуль на ул. Мира, 5. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Возгорание началось в 2:28 и охватило 30 кв. м.

Сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар в 2:45.

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