В Сызрани сгорел торговый павильон

В Сызрани в ночь с 16 на 17 февраля горел торговый модуль на ул. Мира, 5. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
Возгорание началось в 2:28 и охватило 30 кв. м.
Сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар в 2:45.
В Сызрани в ночь с 16 на 17 февраля горел торговый модуль на ул. Мира, 5. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
Возгорание началось в 2:28 и охватило 30 кв. м.
Сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар в 2:45.
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