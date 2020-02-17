В Сызрани сгорел торговый павильон

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В Сызрани в ночь с 16 на 17 февраля горел торговый модуль на ул. Мира, 5. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.