Жителя Нового Буяна, в чьем хозяйстве началась вспышка АЧС, оштрафовали

Управление Россельхознадзора по Самарской области оштрафовало жителя с. Новый Буян, в чьем хозяйстве началась вспышка африканской чумы свиней (АЧС), сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, на минувшей неделе в Красноярском районе был введен карантин по АЧС. В связи с этим, Управлением Россельхознадзора была проведена внеплановая выездная проверка.

В ходе проведения проверки установлено, что на земельном участке в с. Новый Буян владелец подворья содержал поголовье помеси дикого кабана и свиньи. Первые семь голов он приобрел в 2017 г. по объявлению, размещенному на одном из информационных сайтов. После покупки своим транспортом животные были привезены и помещены в загон.

Приобретенных животных владелец поставил на учет в структурное подразделение ГБУ СО "СВО" Красноярская районная станция по борьбе с болезнями животных". Государственной ветеринарной службой были проведены все мероприятия по идентификации животных (повешены бирки) и проведена вакцинация. С тех пор по настоящее время кабаны содержались в загоне, который огорожен металлической сеткой-рабицей и деревянными досками. Их кормление осуществлялось готовой зерносмесью, состоящей из кукурузы, гороха и пшеницы. Каких-либо заболеваний до 6 февраля 2020 г. на территории данного личного подсобного хозяйства не регистрировалось.

6 февраля, по словам владельца, его кабаны начали отказываться от корма. Вечером того же дня представители ГБУ СО "СВО" Красноярская районная станция по борьбе с болезнями животных" зафиксировали падеж двух голов, от которых ветеринары взяли образцы патологического материала для лабораторных исследований. На следующий день была зафиксирован падеж еще семи животных, всего же в ЛПХ до начала падежа содержалось 16 одомашненных кабанов. 7 февраля специалистами государственной ветеринарной службы все оставшиеся животные были умерщвлены бескровным способом и сожжены. На всей территории содержания животных была проведена дезинфекция.

Также специалистами Управления Россельхознадзора по Самарской области, в рамках проведения проверки, было установлено, что территория, где содержались свиньи, не была огорожена таким способом, чтобы обеспечивать невозможность проникновения диких животных на территорию хозяйства. Ежедневно на территорию загона проникали дикие животные, в основном лисы, также постоянно около загона наблюдалось пребывание диких кабанов и косуль.

На территории загона отсутствовали какие-либо помещения для животных, они содержались так называемым "выгульным" способом. Навоз не убирался и не складировался, биотермическое обеззараживание территории не осуществлялось. В качестве подстилки использовались сено и солома собственного производства. Для кормления свиней, помимо зерновой смеси, также использовались пищевые отходы, приобретаемые в основном у местного населения, которые не подвергались никакой дальнейшей термической обработке. Рождающиеся от кабанов детеныши — никакой идентификации не подвергались, вакцинация животных в последний раз проводилась в начале 2019 года. При убоях животных — их внутренности отдавались на корм собакам.

"По результатам проведенной проверки, в отношении владельца павших кабанов за нарушение Приказа Минсельхоза России от 29.03.2016 N 114 "Об утверждении Ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации" был составлен протокол об административном правонарушении, вынесено постановление о привлечении владельца кабанов к ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ, которая подразумевает административный штраф в размере 1 тыс. руб. (штраф оплачен)", — уточняют в ведомстве.

Результатом допущенных нарушений — стало изъятие у жителей с. Новый Буян 44 голов свиней различных пород и их уничтожение.