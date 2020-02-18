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При полпредстве губернатора Самарской области создадут молодежный совет

МОСКВА. 18 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 17 февраля, в полномочном представительстве губернатора Самарской области при президенте РФ и правительстве РФ состоялась встреча с молодежью по вопросу создания при полпредстве молодежного совета.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Во встрече приняли участие представители полпредства, Фонда президентских грантов, молодежного парламента при Госдуме Федерального Собрания РФ, РОО "Самарское землячество", Омской и Калининградской областей, Республики Северная Осетия - Алания, студенты МГИМО, НИТУ МИСИС, СТАНКИН, РЭУ им. Плеханова и других вузов (уроженцы Самарской области).

Заместитель полномочного представителя губернатора Самарской области при президенте РФ и правительстве РФ Александр Васюков отметил, что работа с молодежью является одним из главных направлений в деятельности любого органа власти, и молодежный совет при полпредстве станет не только площадкой для самореализации молодежи, но и кадровым резервом.

Вице-президент РОО "Самарское землячество" Николай Фролов выразил надежду, что молодежный совет будет тесно взаимодействовать с землячеством и станет опорой для старшего поколения.

Руководитель департамента регионального развития Фонда президентских грантов Наталья Алиева рассказала о том, как правильно подавать заявку в Фонд, чтобы вероятность получения гранта была максимальной. Также Наталья пожелала молодежному совету плодотворной работы и отметила, что и сама является выходцем из системы землячеств и молодежного парламентаризма. 

Зампредседателя молодежного парламента при Госдуме ФС РФ Елена Еракина рассказала о перспективах сотрудничества молодежного совета и молодежного парламента, отметила важность гражданской активности молодого поколения. Особенно важным Елене показалось то, что на площадке самарского полпредства собрались представители различных регионов, что ведет к обмену опытом и выстраиванию взаимных контактов.

Руководитель финансово-правового управления полпредства Александр Качалов представил проект положения о молодежном совете и рассказал о предполагаемых векторах его развития.

По результатам мероприятия из числа участников создана рабочая группа по подготовке первого заседания молодежного совета при полпредстве.

После официальной части состоялось неформальное общение участников мероприятия.

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