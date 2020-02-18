ТАСС анонсировало интервью, которое дал информагентству президент России Владимир Путин

В четверг, 20 февраля, информационное агентство ТАСС на всех своих площадках опубликует полное эксклюзивное видеоинтервью с президентом РФ Владимиром Путиным.

Анонс интервью, которое дал информагентству глава государства, а также отдельные видеофрагменты уже сегодня появились в соцсетях и YouTube.

Владимир Путин находится у власти уже 20 лет и принимает главные решения каждый день. Каково это - быть президентом, какие решения приходится принимать, есть ли у него двойник, кто знал об отставке правительства - эти и другие темы были затронуты в спецпроекте "20 вопросов Владимиру Путину".

ТАСС также спрашивало президента, есть ли шанс договориться с Зеленским, как не получить срок за репост и многие другие. Самые важные и острые вопросы выйдут с 20 февраля на всех площадках ТАСС в формате видеоинтервью, впервые онлайн.

Интервьюером президента был Андрей Ванденко.