Врачи Самарского онкоцентра успешно провели операцию с помощью системы AUTOPLAN

В Самарском онкоцентре успешно прошла клинические испытания навигационная система AUTOPLAN. Разработанная в Самарском государственном медицинском университете, она позволяет оперировать даже сложнодоступные опухоли.

Систему используют в нейрохирургии, эндокринной хирургии и травматологии в ведущих клиниках России и Самарской области. Первые операции провели и в зарубежных медицинских центрах.

В Самарском областном онкологическом диспансере с помощью AUTOPLAN провели около сотни оперативных вмешательств. На днях операцию с применением навигационной системы сделали пациенту с опухолью теменно-затылочной области.

"Опухоль находится в глубине, в подкорковых структурах, и для того чтобы правильно и четко ее удалить, мы используем навигационную систему AUTOPLAN, - рассказал врач-онколог нейрохирургического отделения СОКОД Андрей Николаенко. - Сначала делается доступ, затем с помощью системы навигаций хирургический инструментарий наводится на опухоль. Операция проводится только под микроскопом, потому что в нейроонкологии крайне важна точность (до сотых долей микрона), чтобы не повредить здоровый мозг".

Проект AUTOPLAN создан в Институте инновационного развития - подразделении СамГМУ. Это первая хирургическая система, которая создана и зарегистрирована в России. Ее уже применяет Институт хирургии имени А.В.Вишневского, Российский научный центр хирургии имени академика Б.В.Петровского, Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко.

Навигационную хирургическую систему используют в областной больнице им. Середавина, больнице им. Пирогова, в Самарском онкоцентре и Тольяттинской городской больнице №5.

Медики из Германии также выразили готовность использовать разработку самарских ученых в области цифровой медицины.

"Совместная работа врачей, технологов, производственников и позволила на стыке получить такой эффективный инструмент, - отметил ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов. - Наш продукт по функционалу и удобству использования сопоставим с ведущими иностранными аналогами, а по некоторым позициям и опережает их".

Развитие цифровой медицины - один из факторов, благодаря которому Самарская область за два года смогла подняться на два пункта (с 18 на 16) в рейтинге качества жизни регионов, который опубликован РИА Новости.