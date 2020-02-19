Ночью с пожара в историческом центре Самары эвакуировано шесть человек

В среду, 19 февраля, в 1:29 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на ул. Фрунзе, 10 в Самарском районе, об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

На месте происшествия горела кровля двухэтажного дома на пять квартир. По предварительным данным, огонь охватил площадь в 50 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "№ 2". Для борьбы с огнем были направлены 53 пожарных и 13 единиц техники.

По данным чрезвычайной службы, из здания эвакуировано шесть человек. Пострадавших нет.