Правительство Самарской области приняло постановление "Об установлении величины прожиточного минимума в Самарской области за IV квартал 2019 г. в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим группам", сообщает пресс-служба правительства региона.

Анастасия Павлюченкова победила действующую чемпионку Белинду Бенчич на старте турнира в Дубае

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова пробилась во второй круг турнира в Дубае (ОАЭ), обыграв представительницу Швейцарии Белинду Бенчич со счетом 1:6, 6:1, 6:1, сообщает championat.com. Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут.

Анастасия дважды подала навылет, совершили 10 двойных ошибок и реализовала семь из 14 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы, являющейся действующей чемпионкой турнира, один эйс, шесть двойных ошибок и четыре брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 2 908 770 Павлюченкова поспорит с победительницей матча Сорана Кырстя (Румыния, Q) — Анетт Контавейт (Эстония).