16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Анастасия Павлюченкова проиграла Анетт Контавейт и покинула турнир в Дубае Анастасия Павлюченкова победила действующую чемпионку Белинду Бенчич на старте турнира в Дубае Гандбольная "Лада" уступила "Астраханочке" - 31:32 Дарья Касаткина не смогла пройти квалификацию на турнир в Дубае Гандбольная "Лада" переиграла "Университет" — 36:24

Олимпийские Спорт

Анастасия Павлюченкова победила действующую чемпионку Белинду Бенчич на старте турнира в Дубае

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 179
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Правительство Самарской области приняло постановление "Об установлении величины прожиточного минимума в Самарской области за IV квартал 2019 г. в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим группам", сообщает пресс-служба правительства региона.

Анастасия Павлюченкова победила действующую чемпионку Белинду Бенчич на старте турнира в Дубае
Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова пробилась во второй круг турнира в Дубае (ОАЭ), обыграв представительницу Швейцарии Белинду Бенчич со счетом 1:6, 6:1, 6:1, сообщает championat.com. Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут.

Анастасия дважды подала навылет, совершили 10 двойных ошибок и реализовала семь из 14 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы, являющейся действующей чемпионкой турнира, один эйс, шесть двойных ошибок и четыре брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 2 908 770 Павлюченкова поспорит с победительницей матча Сорана Кырстя (Румыния, Q) — Анетт Контавейт (Эстония).

Гид потребителя

Фото на сайте

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

В самарском бассейне 18 августа определятся первые чемпионы мира по плаванию среди военных

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

ВК "Нова" против "Белогорье" - 1:3

Гандбольная "Лада" обыграла французский "Исси" — 25:24

Гандбольная "Лада" обыграла французский "Исси" — 25:24

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1