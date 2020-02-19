Представители Совета Федерации и федеральных министерств посетили Самарский онкодиспансер

В среду, 19 февраля, в Самарскую область в рамках рабочей поездки прибыл заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев, заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева, сенаторы и депутаты Госдумы.

Они примут участие в выездном заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ, на котором обсудят ряд ключевых вопросов в сфере повышения доступности и качества медицинской помощи.

Перед началом большого совещания представители верхней палаты парламента и федеральных министерств посетили Самарский областной клинический онкологический диспансер. Сегодня медучреждение служит одним из ведущих центров по лечению онкологических заболеваний в стране. Пациентам, которые едут со всей России и из-за рубежа, здесь оказывают всю необходимую высококвалифицированную помощь с применением современных технологий.

Ежегодно в Самарской области впервые регистрируется порядка 16 тыс. онкологических заболеваний. На данный момент на учете состоит более 97 тыс. человек. Поэтому повышение доступности, комфорта и эффективности медицинской помощи в этой сфере - важнейшая задача.

Достижению прорывных результатов способствует реализация в регионе национального проекта "Здоавоохранение", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Самарский онкоцентр один из первых включился в эту работу. В 2019 г. учреждение получило новое оборудование, необходимое для проведения точных исследований и внедрения новейших методик лечения.

"Врачи нашего онкологического диспансера с помощью телемедицины проводят до 60 консультаций в день. Это позволяет нам быстро, на ранней стадии выявлять онкологические заболевания и назначать более точные методы лечения", - отметил заведующий рентгеновским отделением онкоцентра Салават Аглетдинов. По его словам, благодаря непрерывной подготовке, обучению соответствующих специалистов совместно с Самарским медицинским университетом количество проводимых исследований в ближайшей перспективе будет только расти.

Важно отметить, что телемедицинская сеть сегодня объединяет уже более 180 учреждений здравоохранения региона. Только в прошлом году было проведено около 700 телемедицинских консультаций с федеральными исследовательскими центрами и более 1,5 тысячи - внутри региона.

Как работает этот процесс на практике, гостям продемонстрировал замминистра областного минздрава Асланбек Майрамукаев. Он пояснил, что врачами используется специальное программное обеспечение "Комета", которое обладает элементами искусственного интеллекта и помогает врачам находить на изображениях очаги заболевания.

"Это позволяет врачам существенно ускорить процедуру описания. Если раньше на получение заключения уходило до 20 дней, то сегодня - от одного часа до одного дня. Конечно, все зависит от сложности того или иного случая, - пояснил Асланбек Майрамукаев, - но это позволяет быстрее оказывать медицинскую помощь пациентам, незамедлительно начав лечение".

Главный врач Самарского клинического онкологического диспансера Андрей Орлов продемонстрировал гостям кардио-кресло, установленное между амбулаторным отделением химиотерапии и консультативной поликлиникой. Это устройство позволяет выполнять широкомасштабный скрининг нарушений сердечного ритма. Записать кардиограмму может абсолютно любой пациент онкоцентра. Для этого нужен собственный смартфон пациента. С помощью специальных датчиков списываются и сразу же отправляются врачу кардиоцентра все показания. После этого на указанный номер сотового телефона приходит расшифровка показаний. Весь процесс, по словам специалистов, занимает не более пяти минут.

Андрей Турчак отметил, что Самарская область по внедрению современных технологий в сферу здравоохранения является одним из лидеров в стране.

После посещения онкологического диспансера представители верхней палаты парламента ознакомятся с другими передовыми разработками в сфере здравоохранения, которые уже активно применяются в лечебных учреждениях региона. После этого в стенах Самарского медицинского университета состоится заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.