Андрей Турчак и Дмитрий Азаров провели в СамГМУ совещание по развитию цифровой медицины

В среду, 19 февраля, в Самаре заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак вместе с губернатором Дмитрием Азаровым провели в СамГМУ совещание по развитию цифровой медицины.

В совещании также приняли участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, первый заместитель министра здравоохранения Рф Татьяна Яковлева, представители медицинского сообщества.

В своем выступлении Андрей Турчак отметил, что Совет разработал проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". В случае его принятия врачи смогут использовать телемедицинские технологии, чтобы проводить медицинский осмотр, ставить предварительный диагноз и назначать лечение".

Также законопроект расширяет варианты идентификации пациента. "В некоторых случаях (например, когда пациент обращается за помощью анонимно, или же когда трудности с идентификацией мешают оказать неотложную помощь) поправки делают ее необязательной", - рассказал Турчак.

Помимо этого, корректировать назначенное лечение сможет не только лечащий врач. Турчак сообщил, что законопроект будет внесен на рассмотрение Государственной думы в ближайшие недели после консультаций с Минздравом.

"Рассчитываем, что благодаря ему мы снимем лишние барьеры и получим на выходе полноценную, доступную и удобную и для врачей, и для больных телемедицину", - заявил Андрей Турчак.

В своем выступлении Дмитрий Азаров подчеркнул, что "цифровизация - это не только неотъемлемая часть прогресса - это и огромные возможности для улучшения жизни граждан". Он выразил уверенность в том, что внедрение цифровых технологий позволит сделать эффективными и удобными медицину и образование, государственное управление и оказание госуслуг, управление предприятиями, транспортом и энергосистемами.

"Цифровые технологии должны прийти практически в каждую сферу, стать частью повседневной жизни людей - такую задачу ставит перед нами президент России Владимир Владимирович Путин, - отметил губернатор. - Без ее решения прорывное экономическое развитие страны, преодоление технологического отставания, повышение уровня и качества жизни наших граждан невозможны".

Дмитрий Азаров рассказал, что Самарская область активно включилась в реализацию национального проекта "Цифровая экономика" в различных отраслях.

"Мы полностью поддерживаем инициативы о расширении поля применения телемедицины, обозначенные Андреем Анатольевичем Турчаком, - заявил Дмитрий Азаров. - Широкое внедрение этих технологий позволяет существенно повысить качество оказания медпомощи, а в итоге - сохранить жизнь, сохранить здоровье наших земляков. Самарская область - тому яркий пример. Наш регион вполне может претендовать на то, чтобы стать одним из центров цифровизации России - думаю, все участники Совета сегодня смогли в этом убедиться".

По мнению Дмитрия Азарова, у региона для этого есть все: научно-образовательный центр, претендующий на федеральный статус, сильнейшие вузы и научные лаборатории, мощный куст промышленных предприятий, технопарки и территории с особыми налоговыми режимами.

Еще одно перспективное направление работы - закрепление статуса Самарской области как одного из ведущих российских центров медицинского туризма.

"Уже сегодня наша губерния входит в ТОП-10 регионов, перспективных в плане развития медицинского туризма, экспорта медицинских услуг и привлечения иностранных пациентов. Поэтому считаю крайне важными инициативы, касающиеся расширения визового режима для въезжающих в Россию с целью медицинского туризма, а также о создании кластеров в приграничных регионах", - сказал глава региона.