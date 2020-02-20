БК "Самара" в овертайме обыграл "Урал" - 94:90

"Самара" и "Урал" в Екатеринбурге доигрались до овертайма, победа досталась волжанам - 94:90.

По не самой хорошей традиции самарцы "проспали" начало матча - 0:8 после двух с половиной минут. И хотя после попадания Евгения Войтюка наша команда наладила дело с наборов очков - нагнать разошедшихся хозяев удалось только за пару минут до большого перерыва. До того "Урал" отбивал все наскоки ведомых Антоном Глазуновым и Александром Винником гостей, периодически отрываясь на шесть-семь очков.

Но за полторы минуты в концовке второго периода Александр Винник и Байден Джаксен превратили "-7" в "+1" (38:37), а в третьей четверти уже "Самара" поначалу владела инициативой. И к середине отрезка после штрафных Антона Глазунова повела 58:52. Но тут же капитан вынужден был из-за травмы покинуть площадку - и следующие пять минут наша команда уступила. 1:14.

59:66 в начале заключительной четверти были, впрочем, в течение минуты превращены в куда более оптимистические 65:66. Но вновь выйти вперед команда смогла только за две с небольшим минуты до конца основного времени - 78:77 после трехи Владимира Пичкурова. После ответа уральцев издали был точен и Байден Джаксен. Но всего этого было мало для победы в отведенные сорок минут: 83:83 к сирене об окончании основного времени.

В овертайме за атаку отвечали все те же Пичкуров и Джаксен - и вот здесь-то их 11 очков на двоих для итоговой победы оказалось достаточно.

94:90 - "Самара" продолжает побеждать.