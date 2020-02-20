Замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев встретился с самарскими предпринимателями

В среду, 19 февраля, заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев прибыл с рабочим визитом в Самару. Он провел рабочую встречу с руководителями территориальных органов ФСБ России, МВД России, СК РФ по Самарской области.

Участники встречи обсудили состояние борьбы с преступностью, в том числе среди несовершеннолетних, а также результаты работы правоохранительных органов региона по противодействию коррупции, экстремизму, терроризму, нелегальной миграции и незаконному обороту наркотиков.

По завершении встречи Сергей Зайцев провел круглый стол с представителями предпринимательского сообщества Самарской области.

В мероприятии приняли участие уполномоченный по защите прав предпринимателей Самарской области Евгений Борисов, председатель областного правительства Виктор Кудряшов, представители управления Генпрокуратуры РФ в ПФО, прокуратуры и органов исполнительной власти региона, а также руководители правоохранительных и контролирующих органов, ТПП региона, территориальных отделений организаций "ОПОРА России" и "Деловая Россия", ОНФ и другие.

Участники диалога отметили, что результатом конструктивного сотрудничества органов прокуратуры и бизнеса стало погашение задолженности по исполненным государственным и муниципальным контрактам на сумму более 148 млн рублей.

Затем Сергей Зайцев совместно с Евгением Борисовым провели личный прием предпринимателей. Представители малого и среднего бизнеса поднимали вопросы неоплаты муниципальными заказчиками исполненных контрактов, а также проблемы правомерности действий государственных и муниципальных структур.

Так, руководитель одного из хозяйствующих субъектов сообщил о нарушении департаментом экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары обязательств по оплате исполненного муниципального контракта, что повлекло образование перед ним задолженности в сумме более 200 тыс. рублей. Индивидуальный предприниматель из Самары рассказал об отказе в рассмотрении заявки и заключении договора на вывоз и утилизацию мусора региональным оператором.

Сергей Зайцев изучил ситуацию, обсудил с предпринимателями волнующие их проблемы и поручил исполняющему обязанности прокурора Самарской области детально разобраться по каждому вопросу, установив личный контроль за сроками и результатами их рассмотрения.