В Самаре пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

В воскресенье, 23 февраля, в областной столице пройдут торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня защитника Отечества.

В 11:00 состоится торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню на площади Славы. В мероприятии примут участие командование 2-й гвардейской общевойсковой армии, ветераны, военнослужащие, представители общественных организаций, жители города.

В 12:00 на 2-й очереди набережной реки Волги (от бассейна ЦСКА ВВС до Маяковского спуска) пройдет патриотическая акция "Готов к защите Отечества". На тематических площадках и выставках будет представлена армейская военная техника: УАЗ "Тигр", БТР, гаубица, установка залпового огня "Град". Можно будет залезть в кабины, люки, сделать фото на память.

Свою технику и оборудование покажут представители Росгвардии, Самарского УВД, МЧС России, поисково-спасательная служба, ФСИН России. Можно будет посидеть в полицейской машине, померить каску, бронежилет и даже надеть наручники.

Во время акции можно будет проверить свою зоркость и меткость в стрелковом пневматическом и пейнтбольном тирах, а заодно поучаствовать в конкурсах "Ворошиловский стрелок" и "Меткий стрелок". Будет также показан мастер-класс по стрельбе из охолощенного боевого автомата Калашникова с использованием универсальной тренировочной тактической системы "Штурм", а желающие сами смогут ощутить, что такое стрельба из боевого оружия, поучаствовав в конкурсе "Отличный стрелок".

Кроме того, будет работать мобильный пункт отбора военнослужащих по контракту.

Участники патриотической акции смогут принять участие в двух викторинах: "Пройди интерактивные площадки - получи приз" и "День защитника Отечества" на знание военной истории. Для взрослых и детей состоится конкурс по перетягиванию каната. Победителей конкурсов и викторин ждут призы и подарки.

В 21:00 на самарской набережной в границах улиц Шостаковича и Вилоновской для жителей и гостей Самары пройдет праздничный артиллерийский салют 30-ю холостыми залпами из 122-мм орудий Д-30.