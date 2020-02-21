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В Октябрьске спасли рыбака, провалившегося под лед

ОКТЯБРЬСК. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 20 февраля, спасатели Октябрьска отправились на помощь рыбаку, провалившемуся под лед в районе железнодорожного моста, сообщает ПСС Самарской области.

Информация о том, что нетрезвый мужчина оказался в воде поступила спасателям от очевидцев в 10:48. Дежурная смена незамедлительно вышла на помощь к пострадавшему.

С помощью зимних средств спасения 48-летнего мужчину извлекли из промоины на твердый лед. В 12:08 его сопроводили к берегу, где передали сотрудникам полиции. От медицинской помощи рыбак отказался.

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